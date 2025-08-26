Канада предложила помочь ФРГ диверсифицировать поставки полезных ископаемых

https://1prime.ru/20250826/karni-861267690.html

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Канада может способствовать диверсификации поставок важнейших полезных ископаемых для Германии и Европы, заявил канадский премьер-министр Марк Карни. "Цепочки поставок уязвимы. Особенно в том, что касается критических металлов и сырья.... И здесь Канада может способствовать диверсификации для Германии, для Европы. И эти темы будут по-прежнему приобретать все большее значение", - заявил Карни во время совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Берлине, трансляция велась на странице правительства ФРГ. По его словам, спрос на эти товары в следующем десятилетии может вырасти в четыре раза. "Германия и другие страны пытаются диверсифицировать своих поставщиков в отношении важнейших полезных ископаемых. Так что Канада готова к этому. Мы обладаем огромным богатством важнейших минералов. И вместе мы можем обеспечить безопасные поставки", - отметил канадский премьер. Он добавил, что с этой целью в Берлине подписан соответствующий меморандум о взаимопонимании с целью дальнейшего стимулирования инвестиций и взаимного сотрудничества.

