Канада предложила помочь ФРГ диверсифицировать поставки полезных ископаемых - 26.08.2025
Канада предложила помочь ФРГ диверсифицировать поставки полезных ископаемых
2025-08-26T14:30+0300
2025-08-26T14:30+0300
экономика
газ
германия
канада
европа
марк карни
фридрих мерц
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Канада может способствовать диверсификации поставок важнейших полезных ископаемых для Германии и Европы, заявил канадский премьер-министр Марк Карни. "Цепочки поставок уязвимы. Особенно в том, что касается критических металлов и сырья.... И здесь Канада может способствовать диверсификации для Германии, для Европы. И эти темы будут по-прежнему приобретать все большее значение", - заявил Карни во время совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Берлине, трансляция велась на странице правительства ФРГ. По его словам, спрос на эти товары в следующем десятилетии может вырасти в четыре раза. "Германия и другие страны пытаются диверсифицировать своих поставщиков в отношении важнейших полезных ископаемых. Так что Канада готова к этому. Мы обладаем огромным богатством важнейших минералов. И вместе мы можем обеспечить безопасные поставки", - отметил канадский премьер. Он добавил, что с этой целью в Берлине подписан соответствующий меморандум о взаимопонимании с целью дальнейшего стимулирования инвестиций и взаимного сотрудничества.
германия
канада
европа
газ, германия, канада, европа, марк карни, фридрих мерц
Экономика, Газ, ГЕРМАНИЯ, КАНАДА, ЕВРОПА, Марк Карни, Фридрих Мерц
14:30 26.08.2025
 
© Unsplash/Jason HafsoФлаг Канады, Оттава
Флаг Канады, Оттава
© Unsplash/Jason Hafso
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Канада может способствовать диверсификации поставок важнейших полезных ископаемых для Германии и Европы, заявил канадский премьер-министр Марк Карни.
"Цепочки поставок уязвимы. Особенно в том, что касается критических металлов и сырья.... И здесь Канада может способствовать диверсификации для Германии, для Европы. И эти темы будут по-прежнему приобретать все большее значение", - заявил Карни во время совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Берлине, трансляция велась на странице правительства ФРГ.
По его словам, спрос на эти товары в следующем десятилетии может вырасти в четыре раза.
"Германия и другие страны пытаются диверсифицировать своих поставщиков в отношении важнейших полезных ископаемых. Так что Канада готова к этому. Мы обладаем огромным богатством важнейших минералов. И вместе мы можем обеспечить безопасные поставки", - отметил канадский премьер.
Он добавил, что с этой целью в Берлине подписан соответствующий меморандум о взаимопонимании с целью дальнейшего стимулирования инвестиций и взаимного сотрудничества.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
Украина и Канада подписали соглашение о совместном производстве вооружения
24 августа, 18:33
 
ЭкономикаГазГЕРМАНИЯКАНАДАЕВРОПАМарк КарниФридрих Мерц
 
 
