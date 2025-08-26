Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянам планируют запретить заводить более десяти банковских карт - 26.08.2025
Россиянам планируют запретить заводить более десяти банковских карт
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Законопроект о втором пакете мер против кибермошенников включает в себя ограничение количества банковских карт на имя одного человека - не более десяти, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "Расширяются меры по борьбе с дроперами - посредниками мошенников, которые передают им свои карты или электронные кошельки. Вводится ограничение по количеству банковских карт - не более 10 оформленных карт на человека. Эта мера также упростит банкам мониторинг транзакций и выявление подозрительных операций", - сообщили в аппарате.
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Законопроект о втором пакете мер против кибермошенников включает в себя ограничение количества банковских карт на имя одного человека - не более десяти, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
"Расширяются меры по борьбе с дроперами - посредниками мошенников, которые передают им свои карты или электронные кошельки. Вводится ограничение по количеству банковских карт - не более 10 оформленных карт на человека. Эта мера также упростит банкам мониторинг транзакций и выявление подозрительных операций", - сообщили в аппарате.
