Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посольству США пришлось защищать Келлога от фанатов в Киеве, сообщает NYP - 26.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250826/kellog-861269811.html
Посольству США пришлось защищать Келлога от фанатов в Киеве, сообщает NYP
Посольству США пришлось защищать Келлога от фанатов в Киеве, сообщает NYP - 26.08.2025, ПРАЙМ
Посольству США пришлось защищать Келлога от фанатов в Киеве, сообщает NYP
Посольство США в ходе недавнего визита в Киев спецпосланника американского президента Дональда Трампа по Украине Кита Келлога было вынуждено привлечь... | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T15:08+0300
2025-08-26T15:08+0300
политика
бизнес
украина
сша
киев
кит келлог
дональд трамп
владимир зеленский
new york post
https://cdnn.1prime.ru/img/83789/04/837890462_0:171:2883:1793_1920x0_80_0_0_b3c08fa06c65cd938d0519875dbcd48d.jpg
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Посольство США в ходе недавнего визита в Киев спецпосланника американского президента Дональда Трампа по Украине Кита Келлога было вынуждено привлечь дополнительную охрану для того, чтобы обезопасить его на фоне наплыва фанатов, пишет газета New York Post со ссылкой на источник. Келлог прибыл с визитом в Киев и 24 августа принял участие в торжественных мероприятиях ко дню независимости Украины. "Посольству США пришлось привлечь дополнительные силы безопасности, чтобы уберечь его от толп фанатов в ходе поездки", - говорится в публикации. По словам неназванного американского чиновника, куда бы Келлог ни направлялся в Киеве, его окружали жители Украины, в том числе военные, поддерживающие его меры по урегулированию на Украине. Как отмечают источники, спецпосланник помогает устранить разногласия между Украиной и США, в частности после провального визита Владимира Зеленского в Вашингтон в феврале.
https://1prime.ru/20250825/zelenskiy-861211560.html
украина
сша
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83789/04/837890462_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_0d9bbc7eb70a11722945eacad79a9021.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, украина, сша, киев, кит келлог, дональд трамп, владимир зеленский, new york post
Политика, Бизнес, УКРАИНА, США, Киев, Кит Келлог, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, New York Post
15:08 26.08.2025
 
Посольству США пришлось защищать Келлога от фанатов в Киеве, сообщает NYP

NYP: посольству США пришлось защищать Келлога от фанатов в ходе визита в Киев

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкСША
США - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Посольство США в ходе недавнего визита в Киев спецпосланника американского президента Дональда Трампа по Украине Кита Келлога было вынуждено привлечь дополнительную охрану для того, чтобы обезопасить его на фоне наплыва фанатов, пишет газета New York Post со ссылкой на источник.
Келлог прибыл с визитом в Киев и 24 августа принял участие в торжественных мероприятиях ко дню независимости Украины.
"Посольству США пришлось привлечь дополнительные силы безопасности, чтобы уберечь его от толп фанатов в ходе поездки", - говорится в публикации.
По словам неназванного американского чиновника, куда бы Келлог ни направлялся в Киеве, его окружали жители Украины, в том числе военные, поддерживающие его меры по урегулированию на Украине.
Как отмечают источники, спецпосланник помогает устранить разногласия между Украиной и США, в частности после провального визита Владимира Зеленского в Вашингтон в феврале.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
Зеленский намерен обсудить с Келлогом подготовку к встрече с Путиным
Вчера, 14:35
 
ПолитикаБизнесУКРАИНАСШАКиевКит КеллогДональд ТрампВладимир ЗеленскийNew York Post
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала