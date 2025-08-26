Китай в июле в два раза увеличил поставки лекарств в Россию

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-08-26T04:15+0300
2025-08-26T04:15+0300
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Китай в июле этого года в два раза по сравнению с прошлым годом нарастил поставки медикаментов и другой фармацевтической продукции в Россию, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Так, за июль Россия импортировала из Китая фармпродукции на 15,9 миллиона долларов. Это в 1,9 раза больше, чем в июле прошлого года, и на 41% больше, чем в июне. При этом рост закупок произошел и по итогам семи месяцев текущего года - на треть, до 77,4 миллиона долларов. Больше всего в июле Москва покупала у Пекина иммунологические продукты и препараты, сделанные из крови - на 5,9 миллиона долларов. Также импортировался гепарин и другие препараты животного происхождения (4,4 миллиона долларов), перевязочные материалы (почти 3 миллиона), медикаменты (2,2 миллиона), а также различные медицинские аксессуары и прочая продукция (476 тысяч долларов). Крупнейшими покупателями китайской фармпродукции по итогам июля стали США (214,9 миллиона долларов), Дания (128,6 миллиона), Франция (111,8 миллиона), Великобритания (32,3 миллиона) и Австралия (32 миллиона). Россия оказалась на 17-м месте. Всего за июль КНР экспортировала фармацевтической продукции на 1,16 миллиарда долларов, а за семь месяцев - на 7,47 миллиарда.
04:15 26.08.2025
 
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Китай в июле этого года в два раза по сравнению с прошлым годом нарастил поставки медикаментов и другой фармацевтической продукции в Россию, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Так, за июль Россия импортировала из Китая фармпродукции на 15,9 миллиона долларов. Это в 1,9 раза больше, чем в июле прошлого года, и на 41% больше, чем в июне. При этом рост закупок произошел и по итогам семи месяцев текущего года - на треть, до 77,4 миллиона долларов.
Больше всего в июле Москва покупала у Пекина иммунологические продукты и препараты, сделанные из крови - на 5,9 миллиона долларов. Также импортировался гепарин и другие препараты животного происхождения (4,4 миллиона долларов), перевязочные материалы (почти 3 миллиона), медикаменты (2,2 миллиона), а также различные медицинские аксессуары и прочая продукция (476 тысяч долларов).
Крупнейшими покупателями китайской фармпродукции по итогам июля стали США (214,9 миллиона долларов), Дания (128,6 миллиона), Франция (111,8 миллиона), Великобритания (32,3 миллиона) и Австралия (32 миллиона). Россия оказалась на 17-м месте.
Всего за июль КНР экспортировала фармацевтической продукции на 1,16 миллиарда долларов, а за семь месяцев - на 7,47 миллиарда.
 
