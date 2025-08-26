Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай вдвое нарастил экспорт фармпродукции в Россию - 26.08.2025
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Китай в июле этого года в два раза по сравнению с прошлым годом нарастил поставки медикаментов и другой фармацевтической продукции в Россию, подсчитало РИА Новости по данным китайской статслужбы. Так, за июль Россия импортировала из Китая фармпродукции на 15,9 миллиона долларов. Это в 1,9 раза больше, чем в июле прошлого года, и на 41% больше, чем в июне. При этом рост закупок произошел и по итогам семи месяцев текущего года - на треть, до 77,4 миллиона долларов. Больше всего в июле Москва покупала у Пекина иммунологические продукты и препараты, сделанные из крови - на 5,9 миллиона долларов. Также импортировался гепарин и другие препараты животного происхождения (4,4 миллиона долларов), перевязочные материалы (почти 3 миллиона), медикаменты (2,2 миллиона), а также различные медицинские аксессуары и прочая продукция (476 тысяч долларов). Крупнейшими покупателями китайской фармпродукции по итогам июля стали США (214,9 миллиона долларов), Дания (128,6 миллиона), Франция (111,8 миллиона), Великобритания (32,3 миллиона) и Австралия (32 миллиона). Россия оказалась на 17-м месте. Всего за июль КНР экспортировала фармацевтической продукции на 1,16 миллиарда долларов, что больше уровня годом ранее на 13,4%. При этом за семь месяцев поставки составили 7,47 миллиарда, показав более скромный рост - 4,2%.
08:39 26.08.2025
 
Китай вдвое нарастил экспорт фармпродукции в Россию

Китай в июле в два раза увеличил поставки лекарств в Россию

Расширен последний абзац, исправлена ссылка в первом абзаце.
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Китай в июле этого года в два раза по сравнению с прошлым годом нарастил поставки медикаментов и другой фармацевтической продукции в Россию, подсчитало РИА Новости по данным китайской статслужбы.
Так, за июль Россия импортировала из Китая фармпродукции на 15,9 миллиона долларов. Это в 1,9 раза больше, чем в июле прошлого года, и на 41% больше, чем в июне. При этом рост закупок произошел и по итогам семи месяцев текущего года - на треть, до 77,4 миллиона долларов.
Больше всего в июле Москва покупала у Пекина иммунологические продукты и препараты, сделанные из крови - на 5,9 миллиона долларов. Также импортировался гепарин и другие препараты животного происхождения (4,4 миллиона долларов), перевязочные материалы (почти 3 миллиона), медикаменты (2,2 миллиона), а также различные медицинские аксессуары и прочая продукция (476 тысяч долларов).
Крупнейшими покупателями китайской фармпродукции по итогам июля стали США (214,9 миллиона долларов), Дания (128,6 миллиона), Франция (111,8 миллиона), Великобритания (32,3 миллиона) и Австралия (32 миллиона). Россия оказалась на 17-м месте.
Всего за июль КНР экспортировала фармацевтической продукции на 1,16 миллиарда долларов, что больше уровня годом ранее на 13,4%. При этом за семь месяцев поставки составили 7,47 миллиарда, показав более скромный рост - 4,2%.
