Лавров и Вучич обсудили ситуацию в Косово и вокруг Республики Сербской БиГ
МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров и президент Сербии Александр Вучич обсудили ситуацию в Косово, а также вокруг Республики Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ), сообщило во вторник российское внешнеполитическое ведомство. Ранее Вучич заявил, что провел с Лавровым долгий и сердечный разговор. "Особое внимание уделено региональным делам с упором на ситуацию в Косово, а также вокруг Республики Сербской (Босния и Герцеговина). Отмечены основополагающее значение резолюции Совета безопасности ООН 1244 в контексте косовского урегулирования и необходимость строгого выполнения всеми боснийскими сторонами Дейтонских соглашений, обеспечивающих чёткие международно-правовые рамки отношений двух энтитетов и трёх государствообразующих народов в БиГ", - сказано в заявлении. Стороны также обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки дня, взаимодействие на международных площадках и дальнейшее развитие стратегического сотрудничества России и Сербии. Отмечается, что разговор прошел по инициативе сербской стороны.
