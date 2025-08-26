https://1prime.ru/20250826/lavrov-861268978.html

Лавров и Вучич обсудили ситуацию в Косово и вокруг Республики Сербской БиГ

Лавров и Вучич обсудили ситуацию в Косово и вокруг Республики Сербской БиГ

политика

общество

россия

сербия

косово

республика сербская

сергей лавров

александр вучич

оон

МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров и президент Сербии Александр Вучич обсудили ситуацию в Косово, а также вокруг Республики Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ), сообщило во вторник российское внешнеполитическое ведомство. Ранее Вучич заявил, что провел с Лавровым долгий и сердечный разговор. "Особое внимание уделено региональным делам с упором на ситуацию в Косово, а также вокруг Республики Сербской (Босния и Герцеговина). Отмечены основополагающее значение резолюции Совета безопасности ООН 1244 в контексте косовского урегулирования и необходимость строгого выполнения всеми боснийскими сторонами Дейтонских соглашений, обеспечивающих чёткие международно-правовые рамки отношений двух энтитетов и трёх государствообразующих народов в БиГ", - сказано в заявлении. Стороны также обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки дня, взаимодействие на международных площадках и дальнейшее развитие стратегического сотрудничества России и Сербии. Отмечается, что разговор прошел по инициативе сербской стороны.

2025

