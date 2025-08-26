https://1prime.ru/20250826/litva-861257979.html
В Литве утвердили кандидатуру экс-министра труда на пост премьера
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Парламент Литвы на заседании во вторник утвердил кандидатуру бывшего министра соцзащиты и труда 44-летней Инги Ругинене из литовской социал-демократической партии на пост премьер-министра страны. "В голосовании приняли участие 127 депутатов сейма. Из них 78 "за", 35 "против", 14 воздержались. Постановление (об утверждении Ругинене на пост премьера - ред.) принято", - заявил ведущий заседания. Трансляция велась на портале LRT (Литовское радио и телевидение). Ругинене родилась в 1981 году в Тракае. Окончила бакалавриат на медицинском факультете Вильнюсского университета, и магистратуру в Каунасском колледже лесного хозяйства и инженерии окружающей среды. Работала инструктором по оказанию первой помощи и волонтёром литовского отделения Международного комитете Красного Креста. С 2014 года председатель профсоюза работников леса и лесной промышленности Литвы, с 2018 года председатель Литовской конфедерации профсоюзов, а с 2023 года - вице-президент Европейской конфедерации профсоюзов. В октябре 2024 года впервые избрана депутатом в литовский парламент, с декабря - министр социальной защиты и труда.
