Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Литве утвердили кандидатуру экс-министра труда на пост премьера - 26.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250826/litva-861257979.html
В Литве утвердили кандидатуру экс-министра труда на пост премьера
В Литве утвердили кандидатуру экс-министра труда на пост премьера - 26.08.2025, ПРАЙМ
В Литве утвердили кандидатуру экс-министра труда на пост премьера
Парламент Литвы на заседании во вторник утвердил кандидатуру бывшего министра соцзащиты и труда 44-летней Инги Ругинене из литовской социал-демократической... | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T12:13+0300
2025-08-26T12:13+0300
политика
общество
литва
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/37/841373756_0:56:2400:1406_1920x0_80_0_0_1cdabb14f0ec0bb0c51b6baf50d8503f.jpg
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Парламент Литвы на заседании во вторник утвердил кандидатуру бывшего министра соцзащиты и труда 44-летней Инги Ругинене из литовской социал-демократической партии на пост премьер-министра страны. "В голосовании приняли участие 127 депутатов сейма. Из них 78 "за", 35 "против", 14 воздержались. Постановление (об утверждении Ругинене на пост премьера - ред.) принято", - заявил ведущий заседания. Трансляция велась на портале LRT (Литовское радио и телевидение). Ругинене родилась в 1981 году в Тракае. Окончила бакалавриат на медицинском факультете Вильнюсского университета, и магистратуру в Каунасском колледже лесного хозяйства и инженерии окружающей среды. Работала инструктором по оказанию первой помощи и волонтёром литовского отделения Международного комитете Красного Креста. С 2014 года председатель профсоюза работников леса и лесной промышленности Литвы, с 2018 года председатель Литовской конфедерации профсоюзов, а с 2023 года - вице-президент Европейской конфедерации профсоюзов. В октябре 2024 года впервые избрана депутатом в литовский парламент, с декабря - министр социальной защиты и труда.
https://1prime.ru/20250825/shmygal-861198371.html
литва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/37/841373756_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_b306e0d7834acc4e698943ec7b482c62.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , литва
Политика, Общество , ЛИТВА
12:13 26.08.2025
 
В Литве утвердили кандидатуру экс-министра труда на пост премьера

Парламент Литвы утвердил Ингу Ругинене на пост премьера страны

© Unsplash/Lāsma ArtmaneЛитва
Литва
© Unsplash/Lāsma Artmane
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Парламент Литвы на заседании во вторник утвердил кандидатуру бывшего министра соцзащиты и труда 44-летней Инги Ругинене из литовской социал-демократической партии на пост премьер-министра страны.
"В голосовании приняли участие 127 депутатов сейма. Из них 78 "за", 35 "против", 14 воздержались. Постановление (об утверждении Ругинене на пост премьера - ред.) принято", - заявил ведущий заседания. Трансляция велась на портале LRT (Литовское радио и телевидение).
Ругинене родилась в 1981 году в Тракае. Окончила бакалавриат на медицинском факультете Вильнюсского университета, и магистратуру в Каунасском колледже лесного хозяйства и инженерии окружающей среды. Работала инструктором по оказанию первой помощи и волонтёром литовского отделения Международного комитете Красного Креста. С 2014 года председатель профсоюза работников леса и лесной промышленности Литвы, с 2018 года председатель Литовской конфедерации профсоюзов, а с 2023 года - вице-президент Европейской конфедерации профсоюзов. В октябре 2024 года впервые избрана депутатом в литовский парламент, с декабря - министр социальной защиты и труда.
Здание правительства Украины в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
Украина и Литва договорились совместно производить военную продукцию
Вчера, 10:11
 
ПолитикаОбществоЛИТВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала