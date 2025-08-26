https://1prime.ru/20250826/magnit-861262872.html

"Магнит" инвестирует 800 миллионов рублей в автоматизацию производств

"Магнит" инвестирует 800 миллионов рублей в автоматизацию производств - 26.08.2025, ПРАЙМ

"Магнит" инвестирует 800 миллионов рублей в автоматизацию производств

Торговая сеть "Магнит" инвестирует 800 миллионов рублей в автоматизацию производственных площадок и замену оборудования, в ближайшие полтора года будет... | 26.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-26T13:29+0300

2025-08-26T13:29+0300

2025-08-26T13:29+0300

экономика

бизнес

промышленность

кубань

магнит

https://cdnn.1prime.ru/img/83090/15/830901577_0:58:3144:1827_1920x0_80_0_0_72896cca95434678c5f8b4bd71e35e5e.jpg

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Торговая сеть "Магнит" инвестирует 800 миллионов рублей в автоматизацию производственных площадок и замену оборудования, в ближайшие полтора года будет реализовано 25 проектов в рамках программы, говорится в сообщении компании. "Магнит" инвестирует 800 миллионов рублей в автоматизацию производственных площадок. Мы запускаем масштабную программу по внедрению современных технологий на собственных промышленных и агропредприятиях. В ближайшие полтора года будет реализовано 25 проектов по автоматизации и замене оборудования", - говорится в сообщении. В частности, средства пойдут на модернизацию индустриального парка "Краснодар", где появятся новые линии по производству конфет и мармелада, также там будет автоматизирована упаковка и укладка продукции, следует из сообщения. На фабрике в станице Новотитаровская заменят оборудование для автоматического дозирования и жарки арахиса. В тепличном комплексе на Кубани автоматизируют уход за растениями и внедрят досветку, повышающую урожайность томатов на 15-18% при снижении энергозатрат. "Мы хотим, чтобы производственные площадки "Магнита" были самыми эффективными в России. Объединив все проекты автоматизации в одну мегапрограмму, мы добиваемся лучших условий от поставщиков оборудования, а также большего фокуса организации на скорость внедрения новых технологий", - отметил директор сельскохозяйственного и промышленного комплекса торговой сети Антон Марушев, слова которого приводятся в сообщении. "Магнит" - одна из ведущих розничных сетей торговли продуктами питания в России.

https://1prime.ru/20250819/magnit-860908274.html

кубань

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность, кубань, магнит