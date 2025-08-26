Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Прайм Фудс" рассказали, для каких салатов подходит оливковое масло - 26.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250826/maslo-861241635.html
В "Прайм Фудс" рассказали, для каких салатов подходит оливковое масло
В "Прайм Фудс" рассказали, для каких салатов подходит оливковое масло - 26.08.2025, ПРАЙМ
В "Прайм Фудс" рассказали, для каких салатов подходит оливковое масло
Растительное масло должно подчеркивать вкус ингредиентов: оливковое - лучше подходит для салатов с артишоками и томатами, добавляя свежесть и пикантность,... | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T07:01+0300
2025-08-26T07:01+0300
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861241635.jpg?1756180888
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Растительное масло должно подчеркивать вкус ингредиентов: оливковое - лучше подходит для салатов с артишоками и томатами, добавляя свежесть и пикантность, кунжутное - для тартара из тунца и азиатских соусов, рассказал РИА Новости бренд-шеф производителя собственной линейки премиальной продукции "Прайм Фудс" Ренат Царицанский. "Оливковое я использую для салатов с артишоками и томатами. Оно добавляет фруктовую свежесть и легкую пикантность. Кунжутное кладу в тартар из тунца или азиатские соусы, чтобы получить мягкий ореховый акцент и легкую глубину… Каждое масло я использую так, чтобы подчеркнуть вкус ингредиентов и сделать блюда более выразительными", – поделился Царицанский. Также он рассказал, что тыквенное масло подходит для крем-супа из печеной тыквы и подчеркивает сладость сезонных салатов, масло грецкого ореха делает вкус винегрета с инжиром или десертов с медом насыщенным. Авокадо дает мягкую кремовую текстуру севиче и легкой обжарке овощей. Важно выбирать масло под соответствующие задачи, поделился Царицанский. Пальмовое и рапсовое масло, выдерживающие жар до 230-240 градусов Цельсия, подходят для фритюра и выпечки. Оливковое масло держит температуру 190-210 градусов Цельсия и подходит как для заправок, так и для запекания. Подсолнечное масло не любит перегрева, а льняное масло предназначено только для холодных блюд. Шеф отметил важность понимания технологии производства масла. По его словам, холодный отжим сохраняет полезные вещества и вкус, особенно в оливковом и льняном масле, но требует бережного хранения. Рафинированное масло, в свою очередь, теряет часть полезных свойств, но подходит для жарки.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес
Бизнес
07:01 26.08.2025
 
В "Прайм Фудс" рассказали, для каких салатов подходит оливковое масло

Эксперт Царицанский: оливковое лучше подходит для салатов с артишоками и томатами

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Растительное масло должно подчеркивать вкус ингредиентов: оливковое - лучше подходит для салатов с артишоками и томатами, добавляя свежесть и пикантность, кунжутное - для тартара из тунца и азиатских соусов, рассказал РИА Новости бренд-шеф производителя собственной линейки премиальной продукции "Прайм Фудс" Ренат Царицанский.
"Оливковое я использую для салатов с артишоками и томатами. Оно добавляет фруктовую свежесть и легкую пикантность. Кунжутное кладу в тартар из тунца или азиатские соусы, чтобы получить мягкий ореховый акцент и легкую глубину… Каждое масло я использую так, чтобы подчеркнуть вкус ингредиентов и сделать блюда более выразительными", – поделился Царицанский.
Также он рассказал, что тыквенное масло подходит для крем-супа из печеной тыквы и подчеркивает сладость сезонных салатов, масло грецкого ореха делает вкус винегрета с инжиром или десертов с медом насыщенным. Авокадо дает мягкую кремовую текстуру севиче и легкой обжарке овощей.
Важно выбирать масло под соответствующие задачи, поделился Царицанский. Пальмовое и рапсовое масло, выдерживающие жар до 230-240 градусов Цельсия, подходят для фритюра и выпечки. Оливковое масло держит температуру 190-210 градусов Цельсия и подходит как для заправок, так и для запекания. Подсолнечное масло не любит перегрева, а льняное масло предназначено только для холодных блюд.
Шеф отметил важность понимания технологии производства масла. По его словам, холодный отжим сохраняет полезные вещества и вкус, особенно в оливковом и льняном масле, но требует бережного хранения. Рафинированное масло, в свою очередь, теряет часть полезных свойств, но подходит для жарки.
 
Бизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала