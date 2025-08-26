https://1prime.ru/20250826/maslo-861241635.html

В "Прайм Фудс" рассказали, для каких салатов подходит оливковое масло

В "Прайм Фудс" рассказали, для каких салатов подходит оливковое масло - 26.08.2025

В "Прайм Фудс" рассказали, для каких салатов подходит оливковое масло

26.08.2025

2025-08-26T07:01+0300

2025-08-26T07:01+0300

2025-08-26T07:01+0300

бизнес

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Растительное масло должно подчеркивать вкус ингредиентов: оливковое - лучше подходит для салатов с артишоками и томатами, добавляя свежесть и пикантность, кунжутное - для тартара из тунца и азиатских соусов, рассказал РИА Новости бренд-шеф производителя собственной линейки премиальной продукции "Прайм Фудс" Ренат Царицанский. "Оливковое я использую для салатов с артишоками и томатами. Оно добавляет фруктовую свежесть и легкую пикантность. Кунжутное кладу в тартар из тунца или азиатские соусы, чтобы получить мягкий ореховый акцент и легкую глубину… Каждое масло я использую так, чтобы подчеркнуть вкус ингредиентов и сделать блюда более выразительными", – поделился Царицанский. Также он рассказал, что тыквенное масло подходит для крем-супа из печеной тыквы и подчеркивает сладость сезонных салатов, масло грецкого ореха делает вкус винегрета с инжиром или десертов с медом насыщенным. Авокадо дает мягкую кремовую текстуру севиче и легкой обжарке овощей. Важно выбирать масло под соответствующие задачи, поделился Царицанский. Пальмовое и рапсовое масло, выдерживающие жар до 230-240 градусов Цельсия, подходят для фритюра и выпечки. Оливковое масло держит температуру 190-210 градусов Цельсия и подходит как для заправок, так и для запекания. Подсолнечное масло не любит перегрева, а льняное масло предназначено только для холодных блюд. Шеф отметил важность понимания технологии производства масла. По его словам, холодный отжим сохраняет полезные вещества и вкус, особенно в оливковом и льняном масле, но требует бережного хранения. Рафинированное масло, в свою очередь, теряет часть полезных свойств, но подходит для жарки.

