26.08.2025
Назван новый генеральный директор компании "Мурманск СПГ"
Назван новый генеральный директор компании "Мурманск СПГ" - 26.08.2025, ПРАЙМ
Назван новый генеральный директор компании "Мурманск СПГ"
Новым генеральным директором ООО "Мурманск СПГ" (занимающегося проектом строительства завода сжижения природного газа (СПГ), который реализует "Новатэк")... | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T16:00+0300
2025-08-26T16:00+0300
экономика
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Новым генеральным директором ООО "Мурманск СПГ" (занимающегося проектом строительства завода сжижения природного газа (СПГ), который реализует "Новатэк") назначен Илья Лущиков, соответствующие данные внесены в ЕГРЮЛ 25 августа."Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица... фамилия имя отчество: Лущиков Илья Андреевич... дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения: 25.08.2025... Должность: генеральный директор", - говорится в сообщении применительно к ООО.Предыдущий генеральный директор Дмитрий Анищенко возглавлял компанию с момента ее основания в декабре 2023 года. Информации о его новом месте работе в открытых источниках нет.По данным ЕГРЮЛ, Лущиков - учредитель "Центра экспертизы и оценки", в прошлом был одним из соучредителей компаний "АЗС Партнер" и "Коил"."Новатэк" планирует построить в поселке Белокаменка Мурманской области завод СПГ. Мощность завода составит 20,4 миллиона тонн. Строительство трех линий сжижения изначально планировалось осуществить несколькими этапами с 2027 по 2030 год.При этом, по данным СМИ, завод может быть запущен на два года позже запланированного срока, в 2032 году, тогда же должно быть завершено и строительство терминала отгрузки СПГ в Мурманске.
Новости
ru-RU
Экономика
16:00 26.08.2025
 
Назван новый генеральный директор компании "Мурманск СПГ"

Новым генеральным директором компании "Мурманск СПГ" назначен Илья Лущиков

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Новым генеральным директором ООО "Мурманск СПГ" (занимающегося проектом строительства завода сжижения природного газа (СПГ), который реализует "Новатэк") назначен Илья Лущиков, соответствующие данные внесены в ЕГРЮЛ 25 августа.
"Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица... фамилия имя отчество: Лущиков Илья Андреевич... дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения: 25.08.2025... Должность: генеральный директор", - говорится в сообщении применительно к ООО.
Предыдущий генеральный директор Дмитрий Анищенко возглавлял компанию с момента ее основания в декабре 2023 года. Информации о его новом месте работе в открытых источниках нет.
По данным ЕГРЮЛ, Лущиков - учредитель "Центра экспертизы и оценки", в прошлом был одним из соучредителей компаний "АЗС Партнер" и "Коил".
"Новатэк" планирует построить в поселке Белокаменка Мурманской области завод СПГ. Мощность завода составит 20,4 миллиона тонн. Строительство трех линий сжижения изначально планировалось осуществить несколькими этапами с 2027 по 2030 год.
При этом, по данным СМИ, завод может быть запущен на два года позже запланированного срока, в 2032 году, тогда же должно быть завершено и строительство терминала отгрузки СПГ в Мурманске.
