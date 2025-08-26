https://1prime.ru/20250826/med-861245457.html
Медь дорожает на фоне ослабления доллара к другим мировым валютам
2025-08-26T08:41+0300
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Стоимость меди во вторник увеличивается на фоне удешевления доллара к другим мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.37 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,27%, до 4,5445 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) в то же время снижался на 0,11%, до 98,34 пункта. Ослабление доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, более доступными для покупки в другой валюте. В понедельник торги в Лондоне были закрыты. По итогам торгов пятницы на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,74%, до 9 796,5 доллара, алюминия - на 1,53%, до 2 624,5 доллара, стоимость цинка - на 1,9%, до 2 818 долларов.
