Медь дорожает на фоне ослабления доллара к другим мировым валютам

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Стоимость меди во вторник увеличивается на фоне удешевления доллара к другим мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.37 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,27%, до 4,5445 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) в то же время снижался на 0,11%, до 98,34 пункта. Ослабление доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, более доступными для покупки в другой валюте. В понедельник торги в Лондоне были закрыты. По итогам торгов пятницы на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,74%, до 9 796,5 доллара, алюминия - на 1,53%, до 2 624,5 доллара, стоимость цинка - на 1,9%, до 2 818 долларов.

