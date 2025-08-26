В аппарате Григоренко рассказали о новых мерах борьбы с кибермошенниками

https://1prime.ru/20250826/mery-861251653.html

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Во второй пакет мер против кибермошенников вошло порядка 20 инициатив, текущая версия документа опубликована для общественного обсуждения, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщал журналистам, что пакет мер по борьбе с мошенничеством планируется внести в Госдуму осенью. "Во второй "пакет" мер против кибермошенников вошло порядка 20 инициатив по защите граждан в цифровой среде. Текущая версия документа опубликована для общественного обсуждения", - сообщили в аппарате. С 1 июня этого года в России вступил в силу закон о защите граждан от мошенников. Он включает порядка 30 мер, которые вводятся поэтапно. Так, на сегодняшний день введен запрет на использование мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами. Также с 1 августа у россиян появилась возможность отказаться от смс-рассылок, а с 1 сентября они смогут отказаться от спам-звонков. С сентября россияне также смогут устанавливать через "Госуслуги" самозапрет на оформление сим-карт.

