https://1prime.ru/20250826/mery-861251653.html
В аппарате Григоренко рассказали о новых мерах борьбы с кибермошенниками
В аппарате Григоренко рассказали о новых мерах борьбы с кибермошенниками - 26.08.2025, ПРАЙМ
В аппарате Григоренко рассказали о новых мерах борьбы с кибермошенниками
Во второй пакет мер против кибермошенников вошло порядка 20 инициатив, текущая версия документа опубликована для общественного обсуждения, сообщили журналистам... | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T10:18+0300
2025-08-26T10:18+0300
2025-08-26T10:18+0300
экономика
финансы
россия
дмитрий григоренко
максут шадаев
минцифры
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859837054_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_8f38bd3ae47b9d3b2deec5677444ae6d.jpg
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Во второй пакет мер против кибермошенников вошло порядка 20 инициатив, текущая версия документа опубликована для общественного обсуждения, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщал журналистам, что пакет мер по борьбе с мошенничеством планируется внести в Госдуму осенью. "Во второй "пакет" мер против кибермошенников вошло порядка 20 инициатив по защите граждан в цифровой среде. Текущая версия документа опубликована для общественного обсуждения", - сообщили в аппарате. С 1 июня этого года в России вступил в силу закон о защите граждан от мошенников. Он включает порядка 30 мер, которые вводятся поэтапно. Так, на сегодняшний день введен запрет на использование мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами. Также с 1 августа у россиян появилась возможность отказаться от смс-рассылок, а с 1 сентября они смогут отказаться от спам-звонков. С сентября россияне также смогут устанавливать через "Госуслуги" самозапрет на оформление сим-карт.
https://1prime.ru/20250825/grigorenko-861210068.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859837054_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_dff1d3daf73e4849a3d43757b2b8045b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, дмитрий григоренко, максут шадаев, минцифры, госдума
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Дмитрий Григоренко, Максут Шадаев, Минцифры, Госдума
В аппарате Григоренко рассказали о новых мерах борьбы с кибермошенниками
Аппарат Григоренко: около 20 инициатив вошло во второй пакет мер против кибермошенников
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Во второй пакет мер против кибермошенников вошло порядка 20 инициатив, текущая версия документа опубликована для общественного обсуждения, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщал журналистам, что пакет мер по борьбе с мошенничеством планируется внести в Госдуму осенью.
"Во второй "пакет" мер против кибермошенников вошло порядка 20 инициатив по защите граждан в цифровой среде. Текущая версия документа опубликована для общественного обсуждения", - сообщили в аппарате.
С 1 июня этого года в России вступил в силу закон о защите граждан от мошенников. Он включает порядка 30 мер, которые вводятся поэтапно. Так, на сегодняшний день введен запрет на использование мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами. Также с 1 августа у россиян появилась возможность отказаться от смс-рассылок, а с 1 сентября они смогут отказаться от спам-звонков. С сентября россияне также смогут устанавливать через "Госуслуги" самозапрет на оформление сим-карт.
Григоренко оценил число россиян, оформивших самозапрет на кредиты