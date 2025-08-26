Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В аппарате Григоренко рассказали о новых мерах борьбы с кибермошенниками - 26.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250826/mery-861251653.html
В аппарате Григоренко рассказали о новых мерах борьбы с кибермошенниками
В аппарате Григоренко рассказали о новых мерах борьбы с кибермошенниками - 26.08.2025, ПРАЙМ
В аппарате Григоренко рассказали о новых мерах борьбы с кибермошенниками
Во второй пакет мер против кибермошенников вошло порядка 20 инициатив, текущая версия документа опубликована для общественного обсуждения, сообщили журналистам... | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T10:18+0300
2025-08-26T10:18+0300
экономика
финансы
россия
дмитрий григоренко
максут шадаев
минцифры
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859837054_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_8f38bd3ae47b9d3b2deec5677444ae6d.jpg
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Во второй пакет мер против кибермошенников вошло порядка 20 инициатив, текущая версия документа опубликована для общественного обсуждения, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщал журналистам, что пакет мер по борьбе с мошенничеством планируется внести в Госдуму осенью. "Во второй "пакет" мер против кибермошенников вошло порядка 20 инициатив по защите граждан в цифровой среде. Текущая версия документа опубликована для общественного обсуждения", - сообщили в аппарате. С 1 июня этого года в России вступил в силу закон о защите граждан от мошенников. Он включает порядка 30 мер, которые вводятся поэтапно. Так, на сегодняшний день введен запрет на использование мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами. Также с 1 августа у россиян появилась возможность отказаться от смс-рассылок, а с 1 сентября они смогут отказаться от спам-звонков. С сентября россияне также смогут устанавливать через "Госуслуги" самозапрет на оформление сим-карт.
https://1prime.ru/20250825/grigorenko-861210068.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859837054_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_dff1d3daf73e4849a3d43757b2b8045b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, дмитрий григоренко, максут шадаев, минцифры, госдума
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Дмитрий Григоренко, Максут Шадаев, Минцифры, Госдума
10:18 26.08.2025
 
В аппарате Григоренко рассказали о новых мерах борьбы с кибермошенниками

Аппарат Григоренко: около 20 инициатив вошло во второй пакет мер против кибермошенников

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкРабота за компьютером
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Во второй пакет мер против кибермошенников вошло порядка 20 инициатив, текущая версия документа опубликована для общественного обсуждения, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщал журналистам, что пакет мер по борьбе с мошенничеством планируется внести в Госдуму осенью.
"Во второй "пакет" мер против кибермошенников вошло порядка 20 инициатив по защите граждан в цифровой среде. Текущая версия документа опубликована для общественного обсуждения", - сообщили в аппарате.
С 1 июня этого года в России вступил в силу закон о защите граждан от мошенников. Он включает порядка 30 мер, которые вводятся поэтапно. Так, на сегодняшний день введен запрет на использование мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами. Также с 1 августа у россиян появилась возможность отказаться от смс-рассылок, а с 1 сентября они смогут отказаться от спам-звонков. С сентября россияне также смогут устанавливать через "Госуслуги" самозапрет на оформление сим-карт.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
Григоренко оценил число россиян, оформивших самозапрет на кредиты
Вчера, 14:22
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯДмитрий ГригоренкоМаксут ШадаевМинцифрыГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала