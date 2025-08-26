https://1prime.ru/20250826/minpromtorg-861261646.html
Минпромторг оценил долю российского оборудования на нефтегазовом рынке
Минпромторг оценил долю российского оборудования на нефтегазовом рынке - 26.08.2025, ПРАЙМ
Минпромторг оценил долю российского оборудования на нефтегазовом рынке
Доля российского оборудования на нефтегазовом рынке к концу текущего года достигнет 80% против 43% десять лет назад, сообщил замминистра промышленности и... | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T13:13+0300
2025-08-26T13:13+0300
2025-08-26T13:13+0300
энергетика
газ
россия
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860508313_0:179:3001:1867_1920x0_80_0_0_9b4f19ab9b6fb8728e39593594c37f8a.jpg
КАЗАНЬ, 26 авг – ПРАЙМ. Доля российского оборудования на нефтегазовом рынке к концу текущего года достигнет 80% против 43% десять лет назад, сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов. По его словам, в настоящее время ведется работа над оставшимися пока не производящимися в России 220 критическими позициями оборудования из 1400. "К концу этого года мы планируем достичь 80% доли российского оборудования на нефтегазовом рынке против 43%, которые были десятью годами ранее", - сказал Иванов в ходе пленарного заседания Татарстанского нефтегазохимического форума. Замминистра напомнил, что на основе проведенного анализа было выделено примерно 2 тысячи позиций нефтегазового оборудования, которые сегодня используются в тех или иных переделах, примерно 1400 тысячи из них являются критическими для всех процессов. "Дальнейшая работа показала, что около 1 тысячи (позиций оборудования - ред.) были освоены российскими предприятиями уже как серийные образцы, 380 видов этого оборудования, направлений - это тот ландшафт технологический, с которым мы продолжили работу. За последние несколько лет из этих 380 позиций 160 уже были освоены российскими производителями", - уточнил он. По словам Иванова, сейчас ведется работа над оставшимися 220 позициями, которая должна быть завершена к 2030 году. "На сегодня уже освоена 31 позиция, в процессе разработки еще более 120, по оставшимся мы планируем приступить в ближайшее время к началу работ", - сообщил он.
https://1prime.ru/20250826/alikhanov-861250872.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860508313_136:0:2865:2047_1920x0_80_0_0_9bedd0e631def191bf207ad822c30fdd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, россия, рф
Энергетика, Газ, РОССИЯ, РФ
Минпромторг оценил долю российского оборудования на нефтегазовом рынке
Минпромторг: доля российского оборудования на нефтегазовом рынке достигнет 80%
КАЗАНЬ, 26 авг – ПРАЙМ. Доля российского оборудования на нефтегазовом рынке к концу текущего года достигнет 80% против 43% десять лет назад, сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов.
По его словам, в настоящее время ведется работа над оставшимися пока не производящимися в России 220 критическими позициями оборудования из 1400.
"К концу этого года мы планируем достичь 80% доли российского оборудования на нефтегазовом рынке против 43%, которые были десятью годами ранее", - сказал Иванов в ходе пленарного заседания Татарстанского нефтегазохимического форума.
Замминистра напомнил, что на основе проведенного анализа было выделено примерно 2 тысячи позиций нефтегазового оборудования, которые сегодня используются в тех или иных переделах, примерно 1400 тысячи из них являются критическими для всех процессов.
"Дальнейшая работа показала, что около 1 тысячи (позиций оборудования - ред.) были освоены российскими предприятиями уже как серийные образцы, 380 видов этого оборудования, направлений - это тот ландшафт технологический, с которым мы продолжили работу. За последние несколько лет из этих 380 позиций 160 уже были освоены российскими производителями", - уточнил он.
По словам Иванова, сейчас ведется работа над оставшимися 220 позициями, которая должна быть завершена к 2030 году.
"На сегодня уже освоена 31 позиция, в процессе разработки еще более 120, по оставшимся мы планируем приступить в ближайшее время к началу работ", - сообщил он.
Глава Минпромторга протестировал новый электрический минивэн Lixiang Mega