https://1prime.ru/20250826/minpromtorg-861261646.html

Минпромторг оценил долю российского оборудования на нефтегазовом рынке

Минпромторг оценил долю российского оборудования на нефтегазовом рынке - 26.08.2025, ПРАЙМ

Минпромторг оценил долю российского оборудования на нефтегазовом рынке

Доля российского оборудования на нефтегазовом рынке к концу текущего года достигнет 80% против 43% десять лет назад, сообщил замминистра промышленности и... | 26.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-26T13:13+0300

2025-08-26T13:13+0300

2025-08-26T13:13+0300

энергетика

газ

россия

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860508313_0:179:3001:1867_1920x0_80_0_0_9b4f19ab9b6fb8728e39593594c37f8a.jpg

КАЗАНЬ, 26 авг – ПРАЙМ. Доля российского оборудования на нефтегазовом рынке к концу текущего года достигнет 80% против 43% десять лет назад, сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов. По его словам, в настоящее время ведется работа над оставшимися пока не производящимися в России 220 критическими позициями оборудования из 1400. "К концу этого года мы планируем достичь 80% доли российского оборудования на нефтегазовом рынке против 43%, которые были десятью годами ранее", - сказал Иванов в ходе пленарного заседания Татарстанского нефтегазохимического форума. Замминистра напомнил, что на основе проведенного анализа было выделено примерно 2 тысячи позиций нефтегазового оборудования, которые сегодня используются в тех или иных переделах, примерно 1400 тысячи из них являются критическими для всех процессов. "Дальнейшая работа показала, что около 1 тысячи (позиций оборудования - ред.) были освоены российскими предприятиями уже как серийные образцы, 380 видов этого оборудования, направлений - это тот ландшафт технологический, с которым мы продолжили работу. За последние несколько лет из этих 380 позиций 160 уже были освоены российскими производителями", - уточнил он. По словам Иванова, сейчас ведется работа над оставшимися 220 позициями, которая должна быть завершена к 2030 году. "На сегодня уже освоена 31 позиция, в процессе разработки еще более 120, по оставшимся мы планируем приступить в ближайшее время к началу работ", - сообщил он.

https://1prime.ru/20250826/alikhanov-861250872.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, россия, рф