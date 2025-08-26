https://1prime.ru/20250826/minpromtorg-861267121.html

Россия создаст альтернативную систему подтверждения соответствия продукции

2025-08-26T14:17+0300

экономика

россия

промышленность

КАЗАНЬ, 26 авг – ПРАЙМ. Россия создает альтернативную открытую систему стандартов и подтверждения соответствия промышленного оборудования, которая позволит производителям из разных стран свободно участвовать в тендерах на поставку своего оборудования по всему миру, независимо от действующих западных систем, заявил замминистра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов. "Стараемся развивать международное сотрудничество через институт нефтегазовых технологических инициатив. Его основная задача - создание альтернативной, независимой, абсолютно открытой системы стандартов и подтверждения соответствия, альтернативной тем системам, которые сейчас существуют", - сказал Иванов в ходе пленарного заседания Татарстанского нефтегазохимического форума. "В основном они западные, и они являются барьером для того, чтобы российские компании, и не только российские, но и компании из дружественных стран могли участвовать в тендерах на поставку своего оборудования в те регионы мира, где эти системы имплементированы", - пояснил он. По словам замминистра, создание такой альтернативной открытой платформы дает, в частности, нефтегазовым компаниям из зарубежных стран возможность диверсифицировать свои технологические риски, не привязываясь к одной технологической платформе. С другой стороны, это также возможность для производителей поставлять свое оборудование свободно на любые рынки, где такое оборудование применяется. Министр нефти и экологии Бахрейна Мохаммед Мубарак бин Дайна поддержал Иванова, отметив, что введение таких стандартов способствовало бы развитию сотрудничества. По его словам, сейчас в разных странах стандарты различаются, при этом существует необходимость сотрудничества. "Если мы примем эти стандарты в остальных странах Ближнего Востока, то это поспособствует открытию рынка Ближнего Востока для российских компаний. И это сотрудничество откроет большие горизонты и в технологической сфере, в сфере оборудования, и в нефтедобыче в целом", - считает бахрейнский чиновник. "Было бы неплохо, чтобы российский стандарт был принят на международном уровне. Это будет способствовать международному сотрудничеству", - резюмировал министр нефти Бахрейна.

