В России разработают механизм компенсации ущерба от кибермошенничества

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Второй пакет мер против кибермошенничества предполагает разработку механизма компенсации гражданам ущерба от мошеннических действий, сообщило Минцифры РФ. "Внедрение автоматизированного обмена данными через ГИС "Антифрод" поможет скоординировать действия операторов связи и банков. Также будет разработан механизм компенсации гражданам ущерба от мошеннических действий", - пишет министерство в своем канале в Max. Уточняется, что если мошенники украли средства с мобильного счета из-за бездействия оператора связи, то оператор будет должен их возместить. А если банк даже после предупреждения оператора о подозрительных действиях не принял мер по предотвращению хищения средств злоумышленниками, то он должен будет возместить ущерб.

