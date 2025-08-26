Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России разработают механизм компенсации ущерба от кибермошенничества
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Второй пакет мер против кибермошенничества предполагает разработку механизма компенсации гражданам ущерба от мошеннических действий, сообщило Минцифры РФ. "Внедрение автоматизированного обмена данными через ГИС "Антифрод" поможет скоординировать действия операторов связи и банков. Также будет разработан механизм компенсации гражданам ущерба от мошеннических действий", - пишет министерство в своем канале в Max. Уточняется, что если мошенники украли средства с мобильного счета из-за бездействия оператора связи, то оператор будет должен их возместить. А если банк даже после предупреждения оператора о подозрительных действиях не принял мер по предотвращению хищения средств злоумышленниками, то он должен будет возместить ущерб.
10:24 26.08.2025
 
В России разработают механизм компенсации ущерба от кибермошенничества

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Второй пакет мер против кибермошенничества предполагает разработку механизма компенсации гражданам ущерба от мошеннических действий, сообщило Минцифры РФ.
"Внедрение автоматизированного обмена данными через ГИС "Антифрод" поможет скоординировать действия операторов связи и банков. Также будет разработан механизм компенсации гражданам ущерба от мошеннических действий", - пишет министерство в своем канале в Max.
Уточняется, что если мошенники украли средства с мобильного счета из-за бездействия оператора связи, то оператор будет должен их возместить. А если банк даже после предупреждения оператора о подозрительных действиях не принял мер по предотвращению хищения средств злоумышленниками, то он должен будет возместить ущерб.
