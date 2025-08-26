https://1prime.ru/20250826/mintsifry-861252030.html
В России разработают механизм компенсации ущерба от кибермошенничества
В России разработают механизм компенсации ущерба от кибермошенничества - 26.08.2025, ПРАЙМ
В России разработают механизм компенсации ущерба от кибермошенничества
Второй пакет мер против кибермошенничества предполагает разработку механизма компенсации гражданам ущерба от мошеннических действий, сообщило Минцифры РФ. | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T10:24+0300
2025-08-26T10:24+0300
2025-08-26T10:24+0300
экономика
технологии
финансы
минцифры
https://cdnn.1prime.ru/img/82756/65/827566511_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_d58df216939d753983047e41d77d3ebe.jpg
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Второй пакет мер против кибермошенничества предполагает разработку механизма компенсации гражданам ущерба от мошеннических действий, сообщило Минцифры РФ. "Внедрение автоматизированного обмена данными через ГИС "Антифрод" поможет скоординировать действия операторов связи и банков. Также будет разработан механизм компенсации гражданам ущерба от мошеннических действий", - пишет министерство в своем канале в Max. Уточняется, что если мошенники украли средства с мобильного счета из-за бездействия оператора связи, то оператор будет должен их возместить. А если банк даже после предупреждения оператора о подозрительных действиях не принял мер по предотвращению хищения средств злоумышленниками, то он должен будет возместить ущерб.
https://1prime.ru/20250826/mery-861251653.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82756/65/827566511_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_cfa281eb867a2998eed9a7cd48c476ce.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, финансы, минцифры
Экономика, Технологии, Финансы, Минцифры
В России разработают механизм компенсации ущерба от кибермошенничества
Минцифры: механизм компенсации ущерба от кибермошенников разработают в России
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Второй пакет мер против кибермошенничества предполагает разработку механизма компенсации гражданам ущерба от мошеннических действий, сообщило Минцифры РФ.
"Внедрение автоматизированного обмена данными через ГИС "Антифрод" поможет скоординировать действия операторов связи и банков. Также будет разработан механизм компенсации гражданам ущерба от мошеннических действий", - пишет министерство в своем канале в Max.
Уточняется, что если мошенники украли средства с мобильного счета из-за бездействия оператора связи, то оператор будет должен их возместить. А если банк даже после предупреждения оператора о подозрительных действиях не принял мер по предотвращению хищения средств злоумышленниками, то он должен будет возместить ущерб.
В аппарате Григоренко рассказали о новых мерах борьбы с кибермошенниками