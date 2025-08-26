https://1prime.ru/20250826/mintsifry-861252325.html
Внесудебный механизм блокировки будет действовать для фишинговых сайтов
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Для фишинговых сайтов и ресурсов будет действовать внесудебный механизм блокировки, его разработка предусмотрена вторым пакетом мер против кибермошенничества, сообщило Минцифры РФ. "Для фишинговых сайтов и ресурсов, распространяющих вредоносное ПО или содержащих сведения о продаже несертифицированных средств связи, будет действовать внесудебный механизм блокировки", - пишет министерство в своем канале в Мах.
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Для фишинговых сайтов и ресурсов будет действовать внесудебный механизм блокировки, его разработка предусмотрена вторым пакетом мер против кибермошенничества, сообщило Минцифры РФ.
"Для фишинговых сайтов и ресурсов, распространяющих вредоносное ПО или содержащих сведения о продаже несертифицированных средств связи, будет действовать внесудебный механизм блокировки", - пишет министерство в своем канале в Мах.
Путин обсудил с Григоренко развитие портала госуслуг и борьбу с мошенниками