Внесудебный механизм блокировки будет действовать для фишинговых сайтов - 26.08.2025
2025-08-26T10:28+0300
2025-08-26T10:28+0300
мошенничество
технологии
финансы
минцифры
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Для фишинговых сайтов и ресурсов будет действовать внесудебный механизм блокировки, его разработка предусмотрена вторым пакетом мер против кибермошенничества, сообщило Минцифры РФ. "Для фишинговых сайтов и ресурсов, распространяющих вредоносное ПО или содержащих сведения о продаже несертифицированных средств связи, будет действовать внесудебный механизм блокировки", - пишет министерство в своем канале в Мах.
технологии, финансы, минцифры
Мошенничество, Технологии, Финансы, Минцифры
10:28 26.08.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Хакер
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Для фишинговых сайтов и ресурсов будет действовать внесудебный механизм блокировки, его разработка предусмотрена вторым пакетом мер против кибермошенничества, сообщило Минцифры РФ.
"Для фишинговых сайтов и ресурсов, распространяющих вредоносное ПО или содержащих сведения о продаже несертифицированных средств связи, будет действовать внесудебный механизм блокировки", - пишет министерство в своем канале в Мах.
Путин обсудил с Григоренко развитие портала госуслуг и борьбу с мошенниками
Вчера, 13:58
 
МошенничествоТехнологииФинансыМинцифры
 
 
