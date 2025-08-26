https://1prime.ru/20250826/mintsifry-861252325.html

Внесудебный механизм блокировки будет действовать для фишинговых сайтов

мошенничество

технологии

финансы

минцифры

https://cdnn.1prime.ru/img/83357/78/833577823_0:233:2815:1816_1920x0_80_0_0_0e6c4e68d6a78d62aa269bf56b1d8d6f.jpg

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Для фишинговых сайтов и ресурсов будет действовать внесудебный механизм блокировки, его разработка предусмотрена вторым пакетом мер против кибермошенничества, сообщило Минцифры РФ. "Для фишинговых сайтов и ресурсов, распространяющих вредоносное ПО или содержащих сведения о продаже несертифицированных средств связи, будет действовать внесудебный механизм блокировки", - пишет министерство в своем канале в Мах.

2025

Новости

