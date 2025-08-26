https://1prime.ru/20250826/mintsifry-861261474.html
Россияне выберут деревни и села, где подключат мобильный интернет
Россияне выберут деревни и села, где подключат мобильный интернет - 26.08.2025, ПРАЙМ
Россияне выберут деревни и села, где подключат мобильный интернет
Россияне выберут населенные пункты с населением до 1 тысячи человек, в которых в 2026 году появится мобильный интернет, голосование пройдет до 9 ноября,... | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T13:12+0300
2025-08-26T13:12+0300
2025-08-26T13:12+0300
технологии
общество
россия
москва
санкт-петербург
минцифры
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861261312_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_f4db51c319345632f90e48b47a8bf847.jpg
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Россияне выберут населенные пункты с населением до 1 тысячи человек, в которых в 2026 году появится мобильный интернет, голосование пройдет до 9 ноября, сообщило Минцифры РФ в своем Telegram-канале. "Началось голосование за деревни и села с населением от 100 до 1 тысячи человек, в которых в 2026 году появится мобильный интернет. Отдать свой голос можно до 9 ноября по почте или на "Госуслугах", - говорится в сообщении. Минцифры отметило, что голосовать могут совершеннолетние россияне за населенный пункт из региона прописки, жители Москвы и Санкт-Петербурга в голосовании не участвуют. По итогам голосования будут выбраны населенные пункты, в которых установят базовые станции 2G и 4G. Они обеспечат качественную голосовую связь и высокоскоростной мобильный интернет. "Голосование за подключение к интернету ежегодно проходит с 2021 года. По его результатам в малочисленных населенных пунктах уже установлено 5,2 тысячи базовых станций, из них более 500 - от отечественного производителя. Жители регионов отдали порядка 3,2 миллиона голосов за те села, где связь должна появиться приоритетно", - добавили в Минцифры. Проект устранения цифрового неравенства (УЦН) предусматривает обеспечение высокоскоростным интернетом и сотовой связью малонаселенных пунктов с численностью от 100 до 500 человек.
https://1prime.ru/20250814/mvd-860703565.html
москва
санкт-петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861261312_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_677e2df439254db24baffa3621b234cd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, общество , россия, москва, санкт-петербург, минцифры
Технологии, Общество , РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Минцифры
Россияне выберут деревни и села, где подключат мобильный интернет
Минцифры: россияне выберут деревни и села, где подключат мобильный интернет
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Россияне выберут населенные пункты с населением до 1 тысячи человек, в которых в 2026 году появится мобильный интернет, голосование пройдет до 9 ноября, сообщило Минцифры РФ в своем Telegram-канале.
"Началось голосование за деревни и села с населением от 100 до 1 тысячи человек, в которых в 2026 году появится мобильный интернет. Отдать свой голос можно до 9 ноября по почте или на "Госуслугах", - говорится в сообщении.
Минцифры отметило, что голосовать могут совершеннолетние россияне за населенный пункт из региона прописки, жители Москвы и Санкт-Петербурга в голосовании не участвуют.
По итогам голосования будут выбраны населенные пункты, в которых установят базовые станции 2G и 4G. Они обеспечат качественную голосовую связь и высокоскоростной мобильный интернет.
"Голосование за подключение к интернету ежегодно проходит с 2021 года. По его результатам в малочисленных населенных пунктах уже установлено 5,2 тысячи базовых станций, из них более 500 - от отечественного производителя. Жители регионов отдали порядка 3,2 миллиона голосов за те села, где связь должна появиться приоритетно", - добавили в Минцифры.
Проект устранения цифрового неравенства (УЦН) предусматривает обеспечение высокоскоростным интернетом и сотовой связью малонаселенных пунктов с численностью от 100 до 500 человек.
МВД рассказало об уровнях защиты аккаунта в интернете