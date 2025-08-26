Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО снизилась во втором квартале

https://1prime.ru/20250826/mosbirzha-861250546.html
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль Московской биржи по МСФО во втором квартале 2025 года снизилась на 22,5% в годовом выражении, до 15,056 миллиарда рублей, говорится в сообщении группы. Комиссионный доход вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,9%, до 17,848 миллиарда рублей. Показатель EBITDA во втором квартале сократился на 13,3%, до 22,086 миллиарда рублей.
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль Московской биржи по МСФО во втором квартале 2025 года снизилась на 22,5% в годовом выражении, до 15,056 миллиарда рублей, говорится в сообщении группы.
Комиссионный доход вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,9%, до 17,848 миллиарда рублей. Показатель EBITDA во втором квартале сократился на 13,3%, до 22,086 миллиарда рублей.
