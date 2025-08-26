Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО снизилась во втором квартале - 26.08.2025
Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО снизилась во втором квартале
Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО снизилась во втором квартале - 26.08.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО снизилась во втором квартале
Чистая прибыль Московской биржи по МСФО во втором квартале 2025 года снизилась на 22,5% в годовом выражении, до 15,056 миллиарда рублей, говорится в сообщении... | 26.08.2025, ПРАЙМ
экономика
рынок
финансы
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль Московской биржи по МСФО во втором квартале 2025 года снизилась на 22,5% в годовом выражении, до 15,056 миллиарда рублей, говорится в сообщении группы. Комиссионный доход вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,9%, до 17,848 миллиарда рублей. Показатель EBITDA во втором квартале сократился на 13,3%, до 22,086 миллиарда рублей.
рынок, финансы
Экономика, Рынок, Финансы
10:07 26.08.2025
 
Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО снизилась во втором квартале

Чистая прибыль Московской биржи по МСФО во II квартале снизилась на 22,5%

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМосковская биржа
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль Московской биржи по МСФО во втором квартале 2025 года снизилась на 22,5% в годовом выражении, до 15,056 миллиарда рублей, говорится в сообщении группы.
Комиссионный доход вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,9%, до 17,848 миллиарда рублей. Показатель EBITDA во втором квартале сократился на 13,3%, до 22,086 миллиарда рублей.
Курс юаня снижается в начале торгов на Мосбирже
10:06
