Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве приостановили работу музейного троллейбусного маршрута "Т" - 26.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250826/moskva-861286402.html
В Москве приостановили работу музейного троллейбусного маршрута "Т"
В Москве приостановили работу музейного троллейбусного маршрута "Т" - 26.08.2025, ПРАЙМ
В Москве приостановили работу музейного троллейбусного маршрута "Т"
Музейный троллейбусный маршрут "Т" в Москве временно приостановлен в связи с работами по благоустройству Комсомольской площади, сообщается в Telegram-канале... | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T19:56+0300
2025-08-26T19:56+0300
бизнес
россия
москва
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1e/848666230_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_67434dfd8a2eaf609f8d68b480caf1fb.jpg
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Музейный троллейбусный маршрут "Т" в Москве временно приостановлен в связи с работами по благоустройству Комсомольской площади, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее дептранс сообщал, что специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к новому этапу устройства трамвайной линии от Комсомольской площади до Чистопрудного бульвара. "Музейный маршрут "Т" временно не работает. Для благоустройства Комсомольской площади мы вынуждены временно остановить работу маршрута. Троллейбус вернётся после завершения работ", - говорится в сообщении. Отмечается, что на Новорязанской улице пассажиры могут пользоваться маршрутами "т22", "т88" и "40", а между метро "Комсомольская" и "Бауманская" - трамваями.
https://1prime.ru/20250824/lubyanka-861169170.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1e/848666230_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f6f1cd5332cfe377d4e041bb4dc5ac49.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, общество
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Общество
19:56 26.08.2025
 
В Москве приостановили работу музейного троллейбусного маршрута "Т"

Музейный троллейбусный маршрут "Т" в Москве приостановили из-за работ по благоустройству

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВид на Москву
Вид на Москву - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
Вид на Москву. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Музейный троллейбусный маршрут "Т" в Москве временно приостановлен в связи с работами по благоустройству Комсомольской площади, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее дептранс сообщал, что специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к новому этапу устройства трамвайной линии от Комсомольской площади до Чистопрудного бульвара.
"Музейный маршрут "Т" временно не работает. Для благоустройства Комсомольской площади мы вынуждены временно остановить работу маршрута. Троллейбус вернётся после завершения работ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на Новорязанской улице пассажиры могут пользоваться маршрутами "т22", "т88" и "40", а между метро "Комсомольская" и "Бауманская" - трамваями.
Московский Метрополитен - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
На станции метро "Лубянка" закрыли один выход
24 августа, 15:24
 
БизнесРОССИЯМОСКВАОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала