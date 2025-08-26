В Москве приостановили работу музейного троллейбусного маршрута "Т"

https://1prime.ru/20250826/moskva-861286402.html

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Музейный троллейбусный маршрут "Т" в Москве временно приостановлен в связи с работами по благоустройству Комсомольской площади, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее дептранс сообщал, что специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к новому этапу устройства трамвайной линии от Комсомольской площади до Чистопрудного бульвара. "Музейный маршрут "Т" временно не работает. Для благоустройства Комсомольской площади мы вынуждены временно остановить работу маршрута. Троллейбус вернётся после завершения работ", - говорится в сообщении. Отмечается, что на Новорязанской улице пассажиры могут пользоваться маршрутами "т22", "т88" и "40", а между метро "Комсомольская" и "Бауманская" - трамваями.

