https://1prime.ru/20250826/moskva-861286402.html
В Москве приостановили работу музейного троллейбусного маршрута "Т"
В Москве приостановили работу музейного троллейбусного маршрута "Т" - 26.08.2025, ПРАЙМ
В Москве приостановили работу музейного троллейбусного маршрута "Т"
Музейный троллейбусный маршрут "Т" в Москве временно приостановлен в связи с работами по благоустройству Комсомольской площади, сообщается в Telegram-канале... | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T19:56+0300
2025-08-26T19:56+0300
2025-08-26T19:56+0300
бизнес
россия
москва
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1e/848666230_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_67434dfd8a2eaf609f8d68b480caf1fb.jpg
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Музейный троллейбусный маршрут "Т" в Москве временно приостановлен в связи с работами по благоустройству Комсомольской площади, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее дептранс сообщал, что специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к новому этапу устройства трамвайной линии от Комсомольской площади до Чистопрудного бульвара. "Музейный маршрут "Т" временно не работает. Для благоустройства Комсомольской площади мы вынуждены временно остановить работу маршрута. Троллейбус вернётся после завершения работ", - говорится в сообщении. Отмечается, что на Новорязанской улице пассажиры могут пользоваться маршрутами "т22", "т88" и "40", а между метро "Комсомольская" и "Бауманская" - трамваями.
https://1prime.ru/20250824/lubyanka-861169170.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1e/848666230_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f6f1cd5332cfe377d4e041bb4dc5ac49.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва, общество
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Общество
В Москве приостановили работу музейного троллейбусного маршрута "Т"
Музейный троллейбусный маршрут "Т" в Москве приостановили из-за работ по благоустройству