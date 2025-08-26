Полиция пресекла работу группировки дроповодов в Уфе

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
россия, финансы, уфа, мвд, фсб
Мошенничество, РОССИЯ, Финансы, Уфа, МВД, ФСБ
16:03 26.08.2025 (обновлено: 16:04 26.08.2025)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль МВД России
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Полицейские пресекли деятельность группировки дроповодов в Уфе, которая круглосуточно принимала платежи и переводила их на счета заказчиков, четверо подозреваемых под домашним арестом, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
Дроповоды – те, кто использует в криминальных целях банковские карты и счета других людей.
"Мои коллеги из ГУЭБиПК (Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции) МВД России и МВД по Республике Башкортостан совместно с сотрудниками регионального Управления ФСБ России пресекли деятельность организованной группы. Ее участники обвиняются в неправомерных операциях с использованием чужих электронных средств платежа", - написала Волк в Telegram-канале.
Следствие предварительно установило, что двое жителей Уфы арендовали в центре города офисные помещения и наняли на работу несколько человек. Они в круглосуточном режиме принимали электронные платежи на банковские карты третьих лиц и через криптообменники переводили на счета заказчиков криминальных услуг. Для этого систематически закупались средства платежа так называемых дропов, которых искали с помощью объявлений. В качестве вознаграждения за нелегальные услуги фигуранты получали от 1,5 до 4,5 процентов от переводимой суммы.
Возбуждено уголовное дело по части шестой статьи 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей). Четверым подозреваемым предъявлены обвинения, им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Также допрошены граждане, передавшие участникам организованной группы свои банковские карты.
