МВД сообщило о новой схеме мошенничества с "проверкой терминала"

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Мошенники под видом сотрудника компании-эквайера начали похищать деньги россиян под предлогом "тестирования терминала", предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Злоумышленник позвонил в магазин и представился специалистом компании-эквайера (сервиса, который предоставляет возможность продавцу принимать безналичные платежи от покупателей). Под предлогом "тестирования терминала" он убедил директора перевести 60 тысяч рублей с личного счета на указанную карту. Мошенник сообщил, что деньги "вернутся через 15–20 минут" — классический прием для создания ложного ощущения безопасности. Для видимости законности попросил отправить чек об оплате через файлообменник", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что схема сработала, потому что телефонные мошенники использовали элемент служебного подчинения: администратор передал трубку директору, что придало звонку "официальность", а просьба провести проверку "здесь и сейчас" не оставила времени на верификацию. Правоохранители подчеркнули, что магазины действительно периодически взаимодействуют с техническими службами эквайеров, ввиду чего у продавцов могут вовсе отсутствовать подозрения.

