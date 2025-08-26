Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МВД сообщило о новой схеме мошенничества с "проверкой терминала" - 26.08.2025
МВД сообщило о новой схеме мошенничества с "проверкой терминала"
МВД сообщило о новой схеме мошенничества с "проверкой терминала"
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Мошенники под видом сотрудника компании-эквайера начали похищать деньги россиян под предлогом "тестирования терминала", предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Злоумышленник позвонил в магазин и представился специалистом компании-эквайера (сервиса, который предоставляет возможность продавцу принимать безналичные платежи от покупателей). Под предлогом "тестирования терминала" он убедил директора перевести 60 тысяч рублей с личного счета на указанную карту. Мошенник сообщил, что деньги "вернутся через 15–20 минут" — классический прием для создания ложного ощущения безопасности. Для видимости законности попросил отправить чек об оплате через файлообменник", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что схема сработала, потому что телефонные мошенники использовали элемент служебного подчинения: администратор передал трубку директору, что придало звонку "официальность", а просьба провести проверку "здесь и сейчас" не оставила времени на верификацию. Правоохранители подчеркнули, что магазины действительно периодически взаимодействуют с техническими службами эквайеров, ввиду чего у продавцов могут вовсе отсутствовать подозрения.
Мошенничество, Бизнес, Финансы, РОССИЯ, МВД
16:29 26.08.2025
 
МВД сообщило о новой схеме мошенничества с "проверкой терминала"

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Мошенники под видом сотрудника компании-эквайера начали похищать деньги россиян под предлогом "тестирования терминала", предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Злоумышленник позвонил в магазин и представился специалистом компании-эквайера (сервиса, который предоставляет возможность продавцу принимать безналичные платежи от покупателей). Под предлогом "тестирования терминала" он убедил директора перевести 60 тысяч рублей с личного счета на указанную карту. Мошенник сообщил, что деньги "вернутся через 15–20 минут" — классический прием для создания ложного ощущения безопасности. Для видимости законности попросил отправить чек об оплате через файлообменник", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что схема сработала, потому что телефонные мошенники использовали элемент служебного подчинения: администратор передал трубку директору, что придало звонку "официальность", а просьба провести проверку "здесь и сейчас" не оставила времени на верификацию.
Правоохранители подчеркнули, что магазины действительно периодически взаимодействуют с техническими службами эквайеров, ввиду чего у продавцов могут вовсе отсутствовать подозрения.
Полиция пресекла работу группировки дроповодов в Уфе
