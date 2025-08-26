Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ОАК назвала превентивной директиву по дефектам фюзеляжей у ряда SSJ-100 - 26.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250826/oak-861267858.html
ОАК назвала превентивной директиву по дефектам фюзеляжей у ряда SSJ-100
ОАК назвала превентивной директиву по дефектам фюзеляжей у ряда SSJ-100 - 26.08.2025, ПРАЙМ
ОАК назвала превентивной директиву по дефектам фюзеляжей у ряда SSJ-100
Директива разработчика для самолетов SSJ-100 ("Суперджет-100"), выпущенная после выявленных дефектов в конструкции фюзеляжей ряда бортов, носит превентивный... | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T14:32+0300
2025-08-26T14:37+0300
бизнес
промышленность
росавиация
оак
ростех
ssj-100
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75783/44/757834474_0:45:1397:831_1920x0_80_0_0_2d76bef194c10ebe925a3b12adde742b.jpg
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Директива разработчика для самолетов SSJ-100 ("Суперджет-100"), выпущенная после выявленных дефектов в конструкции фюзеляжей ряда бортов, носит превентивный характер и направлена на поддержание летной годности действующего парка, разъяснили РИА Новости в Объединенной авиастроительной корпорации (входит в "Ростех"). Поводом для проверки стало письмо производителя лайнеров — ПАО "Яковлев" (также входит в ОАК). Компания выявила дефект в конструкции фюзеляжей у 14 самолетов модификации RRJ-95 (серийные номера 95104-95117), а именно отсутствие крепежа между кабиной пилотов и передней дверью. На основании этого Росавиация предписала авиакомпаниям провести инспекцию.В госкорпорации подчеркнули, что разработчик инициировал выпуск обязательной директивы в тесном взаимодействии с регулятором. "Документ носит превентивный характер. Эта работа включает в том числе модификацию систем самолета и усиленный контроль важнейших элементов конструкции", — пояснили в ОАК.В ОАК также добавили, что продление сроков выполнения отдельных работ сопровождается внедрением дополнительных эксплуатационных процедур, гарантирующих беспроблемную эксплуатацию лайнеров. "Безопасность полетов и непрерывное совершенствование конструкции и эксплуатационной документации являются безусловным приоритетом компании", - подчеркнули в госкорпорации. Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитанный на перевозку 98 пассажиров на расстояние примерно до 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, а в коммерческую эксплуатацию был запущен в 2011 году. Сейчас ОАК работает над новым, полностью импортозамещенным вариантом самолета - SJ-100.
https://1prime.ru/20250826/defekty-861254905.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75783/44/757834474_116:0:1281:874_1920x0_80_0_0_3c67140865ca63f6c30ce64a50af210a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, промышленность, росавиация, оак, ростех, ssj-100
Бизнес, Промышленность, Росавиация, ОАК, Ростех, SSJ-100
14:32 26.08.2025 (обновлено: 14:37 26.08.2025)
 
ОАК назвала превентивной директиву по дефектам фюзеляжей у ряда SSJ-100

ОАК назвала превентивной директиву по конструктивным дефектам фюзеляжей у ряда SSJ-100

SSJ-100
SSJ-100
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Директива разработчика для самолетов SSJ-100 ("Суперджет-100"), выпущенная после выявленных дефектов в конструкции фюзеляжей ряда бортов, носит превентивный характер и направлена на поддержание летной годности действующего парка, разъяснили РИА Новости в Объединенной авиастроительной корпорации (входит в "Ростех").
Поводом для проверки стало письмо производителя лайнеров — ПАО "Яковлев" (также входит в ОАК). Компания выявила дефект в конструкции фюзеляжей у 14 самолетов модификации RRJ-95 (серийные номера 95104-95117), а именно отсутствие крепежа между кабиной пилотов и передней дверью. На основании этого Росавиация предписала авиакомпаниям провести инспекцию.
В госкорпорации подчеркнули, что разработчик инициировал выпуск обязательной директивы в тесном взаимодействии с регулятором. "Документ носит превентивный характер. Эта работа включает в том числе модификацию систем самолета и усиленный контроль важнейших элементов конструкции", — пояснили в ОАК.
В ОАК также добавили, что продление сроков выполнения отдельных работ сопровождается внедрением дополнительных эксплуатационных процедур, гарантирующих беспроблемную эксплуатацию лайнеров. "Безопасность полетов и непрерывное совершенствование конструкции и эксплуатационной документации являются безусловным приоритетом компании", - подчеркнули в госкорпорации.
Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитанный на перевозку 98 пассажиров на расстояние примерно до 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, а в коммерческую эксплуатацию был запущен в 2011 году. Сейчас ОАК работает над новым, полностью импортозамещенным вариантом самолета - SJ-100.
#Самолет Sukhoi Superjet 100 - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
ОАК выявила конструктивные дефекты у 14 "Суперджетов"
11:04
 
БизнесПромышленностьРосавиацияОАКРостехSSJ-100
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала