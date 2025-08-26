https://1prime.ru/20250826/oak-861267858.html

ОАК назвала превентивной директиву по дефектам фюзеляжей у ряда SSJ-100

ОАК назвала превентивной директиву по дефектам фюзеляжей у ряда SSJ-100 - 26.08.2025, ПРАЙМ

ОАК назвала превентивной директиву по дефектам фюзеляжей у ряда SSJ-100

Директива разработчика для самолетов SSJ-100 ("Суперджет-100"), выпущенная после выявленных дефектов в конструкции фюзеляжей ряда бортов, носит превентивный... | 26.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-26T14:32+0300

2025-08-26T14:32+0300

2025-08-26T14:37+0300

бизнес

промышленность

росавиация

оак

ростех

ssj-100

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75783/44/757834474_0:45:1397:831_1920x0_80_0_0_2d76bef194c10ebe925a3b12adde742b.jpg

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Директива разработчика для самолетов SSJ-100 ("Суперджет-100"), выпущенная после выявленных дефектов в конструкции фюзеляжей ряда бортов, носит превентивный характер и направлена на поддержание летной годности действующего парка, разъяснили РИА Новости в Объединенной авиастроительной корпорации (входит в "Ростех"). Поводом для проверки стало письмо производителя лайнеров — ПАО "Яковлев" (также входит в ОАК). Компания выявила дефект в конструкции фюзеляжей у 14 самолетов модификации RRJ-95 (серийные номера 95104-95117), а именно отсутствие крепежа между кабиной пилотов и передней дверью. На основании этого Росавиация предписала авиакомпаниям провести инспекцию.В госкорпорации подчеркнули, что разработчик инициировал выпуск обязательной директивы в тесном взаимодействии с регулятором. "Документ носит превентивный характер. Эта работа включает в том числе модификацию систем самолета и усиленный контроль важнейших элементов конструкции", — пояснили в ОАК.В ОАК также добавили, что продление сроков выполнения отдельных работ сопровождается внедрением дополнительных эксплуатационных процедур, гарантирующих беспроблемную эксплуатацию лайнеров. "Безопасность полетов и непрерывное совершенствование конструкции и эксплуатационной документации являются безусловным приоритетом компании", - подчеркнули в госкорпорации. Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитанный на перевозку 98 пассажиров на расстояние примерно до 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, а в коммерческую эксплуатацию был запущен в 2011 году. Сейчас ОАК работает над новым, полностью импортозамещенным вариантом самолета - SJ-100.

https://1prime.ru/20250826/defekty-861254905.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность, росавиация, оак, ростех, ssj-100