Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Крупнейшую в мире обсерваторию для изучения нейтрино запустили в Китае - 26.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250826/observatoriya-861272444.html
Крупнейшую в мире обсерваторию для изучения нейтрино запустили в Китае
Крупнейшую в мире обсерваторию для изучения нейтрино запустили в Китае - 26.08.2025, ПРАЙМ
Крупнейшую в мире обсерваторию для изучения нейтрино запустили в Китае
Крупнейшая в мире подземная обсерватория для изучения нейтрино запущена в провинции Гуандун на юге Китая, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV). | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T15:49+0300
2025-08-26T15:49+0300
технологии
общество
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861271797_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_26489e9b8fc2a97dade22e318d9658d2.jpg
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Крупнейшая в мире подземная обсерватория для изучения нейтрино запущена в провинции Гуандун на юге Китая, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV). Нейтрино - элементарные частицы без электрического заряда и с крайне небольшой массой, близкой к нулю. Увидеть их невозможно, поскольку они не взаимодействуют с обычной материей и способны проходить через нее, не оставляя заметных следов. Для их обнаружения используются сверхчувствительные детекторы. "Двадцать шестого августа в подземной нейтринной обсерватории города Цзянмэнь (JUNO) был успешно залит жидкий сцинтилляционный детектор объемом 20 тысяч тонн и приступил к сбору данных. После более чем десяти лет подготовки и строительства обсерватория стала первым в мире масштабным и высокоточным объектом, предназначенным для изучения нейтрино", - сообщает CCTV. Центральное телевидение Китая отмечает, что нейтринная обсерватория расположена на глубине 700 метров под землей в городе Цзянмэнь. Центральная часть JUNO представляет собой акриловую сферу диаметром 35 метров, наполненную сцинтилляционной жидкостью, которая вспыхивает при взаимодействии с нейтрино, что позволяет регистрировать и анализировать проходящие частицы. Как уточняет издание, устройство способно обнаруживать нейтрино, производимые различными источниками, включая Солнце, сверхновые, атмосферу Земли, а также расположенными в 53 километрах атомными электростанциями Тайшань и Янцзя. "(Запуск нейтринной обсерватории - ред.) позволит получить ответы на вопросы о природе материи и Вселенной", - заявил представитель проекта Ван Ифан. По данным телеканала, в запуске обсерватории принимали участие около 700 исследователей из 74 исследовательских организаций в 17 странах. Срок службы JUNO рассчитан более чем на 30 лет.
https://1prime.ru/20250826/kitay-861245283.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861271797_56:0:945:667_1920x0_80_0_0_8ae75e1a59318c252611da8f54bb6657.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, общество , китай
Технологии, Общество , КИТАЙ
15:49 26.08.2025
 
Крупнейшую в мире обсерваторию для изучения нейтрино запустили в Китае

CCTV: Крупнейшая в мире обсерватория для изучения нейтрино запущена в Китае

© РИА Новости . Мария ЧаплыгинаАвиасалон Airshow China-2010 в Чжухае
Авиасалон Airshow China-2010 в Чжухае - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости . Мария Чаплыгина
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Крупнейшая в мире подземная обсерватория для изучения нейтрино запущена в провинции Гуандун на юге Китая, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).
Нейтрино - элементарные частицы без электрического заряда и с крайне небольшой массой, близкой к нулю. Увидеть их невозможно, поскольку они не взаимодействуют с обычной материей и способны проходить через нее, не оставляя заметных следов. Для их обнаружения используются сверхчувствительные детекторы.
"Двадцать шестого августа в подземной нейтринной обсерватории города Цзянмэнь (JUNO) был успешно залит жидкий сцинтилляционный детектор объемом 20 тысяч тонн и приступил к сбору данных. После более чем десяти лет подготовки и строительства обсерватория стала первым в мире масштабным и высокоточным объектом, предназначенным для изучения нейтрино", - сообщает CCTV.
Центральное телевидение Китая отмечает, что нейтринная обсерватория расположена на глубине 700 метров под землей в городе Цзянмэнь. Центральная часть JUNO представляет собой акриловую сферу диаметром 35 метров, наполненную сцинтилляционной жидкостью, которая вспыхивает при взаимодействии с нейтрино, что позволяет регистрировать и анализировать проходящие частицы.
Как уточняет издание, устройство способно обнаруживать нейтрино, производимые различными источниками, включая Солнце, сверхновые, атмосферу Земли, а также расположенными в 53 километрах атомными электростанциями Тайшань и Янцзя.
"(Запуск нейтринной обсерватории - ред.) позволит получить ответы на вопросы о природе материи и Вселенной", - заявил представитель проекта Ван Ифан.
По данным телеканала, в запуске обсерватории принимали участие около 700 исследователей из 74 исследовательских организаций в 17 странах. Срок службы JUNO рассчитан более чем на 30 лет.
Флаги России и Китая - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
Китай вдвое нарастил экспорт фармпродукции в Россию
08:39
 
ТехнологииОбществоКИТАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала