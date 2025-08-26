Крупнейшую в мире обсерваторию для изучения нейтрино запустили в Китае

https://1prime.ru/20250826/observatoriya-861272444.html

Крупнейшая в мире подземная обсерватория для изучения нейтрино запущена в провинции Гуандун на юге Китая, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

2025-08-26T15:49+0300

2025-08-26T15:49+0300

2025-08-26T15:49+0300

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Крупнейшая в мире подземная обсерватория для изучения нейтрино запущена в провинции Гуандун на юге Китая, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV). Нейтрино - элементарные частицы без электрического заряда и с крайне небольшой массой, близкой к нулю. Увидеть их невозможно, поскольку они не взаимодействуют с обычной материей и способны проходить через нее, не оставляя заметных следов. Для их обнаружения используются сверхчувствительные детекторы. "Двадцать шестого августа в подземной нейтринной обсерватории города Цзянмэнь (JUNO) был успешно залит жидкий сцинтилляционный детектор объемом 20 тысяч тонн и приступил к сбору данных. После более чем десяти лет подготовки и строительства обсерватория стала первым в мире масштабным и высокоточным объектом, предназначенным для изучения нейтрино", - сообщает CCTV. Центральное телевидение Китая отмечает, что нейтринная обсерватория расположена на глубине 700 метров под землей в городе Цзянмэнь. Центральная часть JUNO представляет собой акриловую сферу диаметром 35 метров, наполненную сцинтилляционной жидкостью, которая вспыхивает при взаимодействии с нейтрино, что позволяет регистрировать и анализировать проходящие частицы. Как уточняет издание, устройство способно обнаруживать нейтрино, производимые различными источниками, включая Солнце, сверхновые, атмосферу Земли, а также расположенными в 53 километрах атомными электростанциями Тайшань и Янцзя. "(Запуск нейтринной обсерватории - ред.) позволит получить ответы на вопросы о природе материи и Вселенной", - заявил представитель проекта Ван Ифан. По данным телеканала, в запуске обсерватории принимали участие около 700 исследователей из 74 исследовательских организаций в 17 странах. Срок службы JUNO рассчитан более чем на 30 лет.

