Операторов обяжут передавать данные о мошеннических номерах в "Антифрод"
Операторов обяжут передавать данные о мошеннических номерах в "Антифрод" - 26.08.2025
Операторов обяжут передавать данные о мошеннических номерах в "Антифрод"
Операторы связи РФ должны будут передавать в ГИС "Антифрод" сведения об абонентских номерах, с которых и на которые совершаются мошеннические вызовы - такая... | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T10:46+0300
2025-08-26T10:46+0300
2025-08-26T10:46+0300
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Операторы связи РФ должны будут передавать в ГИС "Антифрод" сведения об абонентских номерах, с которых и на которые совершаются мошеннические вызовы - такая инициатива предусмотрена вторым пакетом мер против кибермошенничества, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "Второй "пакет" также закрепляет обязанность операторов связи передавать сведения о номерах, с которых и на которые совершаются мошеннические вызовы, в реестр ГИС "Антифрод", а также приостанавливать пропуск трафика по включенным в реестр номерам (за исключением вызовов экстренных служб)", - сообщили в аппарате. ГИС "Антифрод" представляет собой платформу для оперативного взаимодействия госорганов, банков, операторов связи и других организаций для борьбы с кибермошенничеством, она позволяет в режиме реального времени обмениваться информацией о попытках мошенничества. Сейчас запущен пилот для апробации решений, добавили там.
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Операторы связи РФ должны будут передавать в ГИС "Антифрод" сведения об абонентских номерах, с которых и на которые совершаются мошеннические вызовы - такая инициатива предусмотрена вторым пакетом мер против кибермошенничества, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
"Второй "пакет" также закрепляет обязанность операторов связи передавать сведения о номерах, с которых и на которые совершаются мошеннические вызовы, в реестр ГИС "Антифрод", а также приостанавливать пропуск трафика по включенным в реестр номерам (за исключением вызовов экстренных служб)", - сообщили в аппарате.
ГИС "Антифрод" представляет собой платформу для оперативного взаимодействия госорганов, банков, операторов связи и других организаций для борьбы с кибермошенничеством, она позволяет в режиме реального времени обмениваться информацией о попытках мошенничества. Сейчас запущен пилот для апробации решений, добавили там.
