Опрос показал, сколько аллергиков тратят на лекарства за сезон
Опрос показал, сколько аллергиков тратят на лекарства за сезон - 26.08.2025, ПРАЙМ
Опрос показал, сколько аллергиков тратят на лекарства за сезон
Более 70% аллергиков в России тратят на лекарства до 5 тысяч рублей за сезон, а жители Москвы и Санкт-Петербурга - на треть больше; чаще всего они покупают... | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T05:46+0300
2025-08-26T05:46+0300
2025-08-26T05:46+0300
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Более 70% аллергиков в России тратят на лекарства до 5 тысяч рублей за сезон, а жители Москвы и Санкт-Петербурга - на треть больше; чаще всего они покупают экстренные антигистаминные препараты и спреи в нос, говорится в исследовании аналитического проекта "Индекс.Инвитро" (данные есть в распоряжении РИА Новости).
"Большинство респондентов (74%) оставляет в аптеках до 5 тысяч рублей за сезон, а москвичи и петербуржцы - на треть больше. Чаще всего люди спасаются экстренными антигистаминами и спреями в нос", - сказано в исследовании.
Как отметили аналитики, цены на противоаллергические препараты в крупных городах выше, однако в аптеках представлен более широкий выбор лекарств.
Почти половина опрошенных рассказали, что страдают от аллергии на протяжении всего года - причем женщины чаще, чем мужчины.
Так, 68% аллергиков винят в своем плохом самочувствии пыльцу, еще 57% - домашнюю пыль и шерсть. Еще 38% рассказали о проявлениях реакций на пищу. При этом 75% респондентов сталкиваются с насморком и одышкой, а 54% страдают кожными высыпаниями.
"Именно комбинация аллергена и симптома часто становится ключом к пониманию проблемы. Затрудненное дыхание обычно связано с пыльцой и пылью, тогда как кожные проявления могут указывать на контактную или пищевую аллергию", - объяснили аналитики.
