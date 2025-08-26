https://1prime.ru/20250826/opros-861240924.html

Опрос показал, сколько аллергиков тратят на лекарства за сезон

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Более 70% аллергиков в России тратят на лекарства до 5 тысяч рублей за сезон, а жители Москвы и Санкт-Петербурга - на треть больше; чаще всего они покупают экстренные антигистаминные препараты и спреи в нос, говорится в исследовании аналитического проекта "Индекс.Инвитро" (данные есть в распоряжении РИА Новости). "Большинство респондентов (74%) оставляет в аптеках до 5 тысяч рублей за сезон, а москвичи и петербуржцы - на треть больше. Чаще всего люди спасаются экстренными антигистаминами и спреями в нос", - сказано в исследовании. Как отметили аналитики, цены на противоаллергические препараты в крупных городах выше, однако в аптеках представлен более широкий выбор лекарств. Почти половина опрошенных рассказали, что страдают от аллергии на протяжении всего года - причем женщины чаще, чем мужчины. Так, 68% аллергиков винят в своем плохом самочувствии пыльцу, еще 57% - домашнюю пыль и шерсть. Еще 38% рассказали о проявлениях реакций на пищу. При этом 75% респондентов сталкиваются с насморком и одышкой, а 54% страдают кожными высыпаниями. "Именно комбинация аллергена и симптома часто становится ключом к пониманию проблемы. Затрудненное дыхание обычно связано с пыльцой и пылью, тогда как кожные проявления могут указывать на контактную или пищевую аллергию", - объяснили аналитики.

