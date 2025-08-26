Орбан предупредил Зеленского, что его угрозы не останутся без ответа

Нефтепровод "Дружба" начинается в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на две части: северная проходит по Белоруссии к Польше, а южная — через Украину к Венгрии, Словакии и Чехии.

В начале 2023 года транспортировка российской нефти в Германию была остановлена, а к концу февраля того же года прекратилась и в Польшу.Другие страны продолжают получать нефть через южную часть трубопровода.