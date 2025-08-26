Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Орбан предупредил Зеленского, что его угрозы не останутся без ответа - 26.08.2025
Орбан предупредил Зеленского, что его угрозы не останутся без ответа
Орбан предупредил Зеленского, что его угрозы не останутся без ответа - 26.08.2025, ПРАЙМ
Орбан предупредил Зеленского, что его угрозы не останутся без ответа
Издание FEOL сообщает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что главе киевской администрации придется столкнуться с последствиями за... | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T04:07+0300
2025-08-26T04:07+0300
МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Издание FEOL сообщает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что главе киевской администрации придется столкнуться с последствиями за повреждение трубопровода "Дружба".“Это были напряженные выходные. Президент Зеленский открыто угрожал Венгрии. Он признался, что взорвал “Дружбу”, потому что мы не поддерживаем идею вступления Украины в ЕС. Это также показывает, что венгры приняли правильное решение”, — высказался политик.Орбан предупредил, что главе киевской администрации следует ожидать значительных последствий за атаку на инфраструктурные объекты.В последнее время Вооружённые силы Украины трижды атаковали нефтепровод "Дружба", что привело к перебоям в поставках в Венгрию и Словакию. Руководство этих стран обратилось в Еврокомиссию с просьбой о поддержке их безопасности.Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил недовольство действиями Киева президенту США Дональду Трампу. Тот ответил, что разозлен действиями ВСУ.Зеленский, со своей стороны, лишь пошутил по поводу этого инцидента.
04:07 26.08.2025
 
Орбан предупредил Зеленского, что его угрозы не останутся без ответа

Премьер-министр Виктор Орбан: угрозы Зеленского не останутся без ответа

© POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Издание FEOL сообщает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что главе киевской администрации придется столкнуться с последствиями за повреждение трубопровода "Дружба".
“Это были напряженные выходные. Президент Зеленский открыто угрожал Венгрии. Он признался, что взорвал “Дружбу”, потому что мы не поддерживаем идею вступления Украины в ЕС. Это также показывает, что венгры приняли правильное решение”, — высказался политик.
Орбан предупредил, что главе киевской администрации следует ожидать значительных последствий за атаку на инфраструктурные объекты.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
"Сошел с ума": в Словакии обрушились на Зеленского из-за атак по "Дружбе"
22 августа, 16:10

Нефтепровод "Дружба" начинается в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на две части: северная проходит по Белоруссии к Польше, а южная — через Украину к Венгрии, Словакии и Чехии.

В начале 2023 года транспортировка российской нефти в Германию была остановлена, а к концу февраля того же года прекратилась и в Польшу.Другие страны продолжают получать нефть через южную часть трубопровода.

В последнее время Вооружённые силы Украины трижды атаковали нефтепровод "Дружба", что привело к перебоям в поставках в Венгрию и Словакию. Руководство этих стран обратилось в Еврокомиссию с просьбой о поддержке их безопасности.
Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил недовольство действиями Киева президенту США Дональду Трампу. Тот ответил, что разозлен действиями ВСУ.
Зеленский, со своей стороны, лишь пошутил по поводу этого инцидента.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
Орбан опубликовал ответ Трампа, рассерженного ударами по "Дружбе"
22 августа, 14:15
 
ГазВЕНГРИЯУКРАИНАСЛОВАКИЯВиктор ОрбанДональд ТрампВСУЕС
 
 
