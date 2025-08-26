Орбан предупредил Зеленского, что его угрозы не останутся без ответа
Премьер-министр Виктор Орбан: угрозы Зеленского не останутся без ответа
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
© POOL
МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Издание FEOL сообщает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что главе киевской администрации придется столкнуться с последствиями за повреждение трубопровода "Дружба".
Орбан предупредил, что главе киевской администрации следует ожидать значительных последствий за атаку на инфраструктурные объекты.
Нефтепровод "Дружба" начинается в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на две части: северная проходит по Белоруссии к Польше, а южная — через Украину к Венгрии, Словакии и Чехии.
В начале 2023 года транспортировка российской нефти в Германию была остановлена, а к концу февраля того же года прекратилась и в Польшу.Другие страны продолжают получать нефть через южную часть трубопровода.
В последнее время Вооружённые силы Украины трижды атаковали нефтепровод "Дружба", что привело к перебоям в поставках в Венгрию и Словакию. Руководство этих стран обратилось в Еврокомиссию с просьбой о поддержке их безопасности.
Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил недовольство действиями Киева президенту США Дональду Трампу. Тот ответил, что разозлен действиями ВСУ.
Зеленский, со своей стороны, лишь пошутил по поводу этого инцидента.