https://1prime.ru/20250826/orban-861243471.html
Маск назвал нелегитимным любое уничтожающее свой народ правительство
Маск назвал нелегитимным любое уничтожающее свой народ правительство - 26.08.2025, ПРАЙМ
Маск назвал нелегитимным любое уничтожающее свой народ правительство
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что любое правительство, уничтожающее свой народ, не является легитимным. | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T08:20+0300
2025-08-26T08:20+0300
2025-08-26T08:30+0300
политика
сша
илон маск
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855306892_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_d4de3bb5b8d403d25b30e7761b180b51.jpg
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что любое правительство, уничтожающее свой народ, не является легитимным."Любое правительство, которое уничтожает свой собственный народ, не является легитимным", - написал Маск в социальной сети X.
https://1prime.ru/20250825/mask-861236645.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855306892_284:0:3013:2047_1920x0_80_0_0_247dec94e0eb193a974132558d4a65af.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, илон маск
Маск назвал нелегитимным любое уничтожающее свой народ правительство
Маск: любое правительство, уничтожающее свой народ, не является легитимным
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что любое правительство, уничтожающее свой народ, не является легитимным.
"Любое правительство, которое уничтожает свой собственный народ, не является легитимным", - написал Маск в социальной сети X.
Маск подал в суд на Apple и OpenAI