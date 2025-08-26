https://1prime.ru/20250826/orban-861243471.html

Маск назвал нелегитимным любое уничтожающее свой народ правительство

политика

сша

илон маск

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что любое правительство, уничтожающее свой народ, не является легитимным."Любое правительство, которое уничтожает свой собственный народ, не является легитимным", - написал Маск в социальной сети X.

