Маск назвал нелегитимным любое уничтожающее свой народ правительство
Политика
Маск назвал нелегитимным любое уничтожающее свой народ правительство
2025-08-26T08:20+0300
2025-08-26T08:30+0300
политика
сша
илон маск
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что любое правительство, уничтожающее свой народ, не является легитимным."Любое правительство, которое уничтожает свой собственный народ, не является легитимным", - написал Маск в социальной сети X.
сша
сша, илон маск
Политика, США, Илон Маск
08:20 26.08.2025 (обновлено: 08:30 26.08.2025)
 
Маск назвал нелегитимным любое уничтожающее свой народ правительство

Маск: любое правительство, уничтожающее свой народ, не является легитимным

Американский бизнесмен Элон Маск
Американский бизнесмен Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Elon Musk
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что любое правительство, уничтожающее свой народ, не является легитимным.
"Любое правительство, которое уничтожает свой собственный народ, не является легитимным", - написал Маск в социальной сети X.
Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
Маск подал в суд на Apple и OpenAI
Вчера, 23:10
 
ПолитикаСШАИлон Маск
 
 
