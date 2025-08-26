Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Си Цзиньпин назвал развитие отношений КНР и России источником стабильности - 26.08.2025
Си Цзиньпин назвал развитие отношений КНР и России источником стабильности
Развитие отношений Китая и России на высоком уровне является источником стабильности и мира во всем мире, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин.
2025-08-26T08:12+0300
2025-08-26T08:12+0300
политика
россия
китай
пекин
си цзиньпин
вячеслав володин
ПЕКИН, 26 авг - ПРАЙМ. Развитие отношений Китая и России на высоком уровне является источником стабильности и мира во всем мире, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин. Во вторник в Пекине Си Цзиньпин встретился с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным. "Неуклонное содействие развитию китайско-российских отношений на высоком уровне отвечает коренным интересам народов обеих стран и является источником стабильности и мира во всем мире", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
россия, китай, пекин, си цзиньпин, вячеслав володин
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, Пекин, Си Цзиньпин, Вячеслав Володин
Си Цзиньпин назвал развитие отношений КНР и России источником стабильности

ПЕКИН, 26 авг - ПРАЙМ. Развитие отношений Китая и России на высоком уровне является источником стабильности и мира во всем мире, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин.
Во вторник в Пекине Си Цзиньпин встретился с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным.
"Неуклонное содействие развитию китайско-российских отношений на высоком уровне отвечает коренным интересам народов обеих стран и является источником стабильности и мира во всем мире", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
В Кремле подвели итоги телефонного разговора Путина и Си Цзиньпина
8 августа, 16:46
 
Политика РОССИЯ КИТАЙ Пекин Си Цзиньпин Вячеслав Володин
 
 
