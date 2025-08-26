https://1prime.ru/20250826/otnosheniya-861242563.html
Си Цзиньпин назвал развитие отношений КНР и России источником стабильности
ПЕКИН, 26 авг - ПРАЙМ. Развитие отношений Китая и России на высоком уровне является источником стабильности и мира во всем мире, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин. Во вторник в Пекине Си Цзиньпин встретился с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным. "Неуклонное содействие развитию китайско-российских отношений на высоком уровне отвечает коренным интересам народов обеих стран и является источником стабильности и мира во всем мире", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
