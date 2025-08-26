https://1prime.ru/20250826/otnosheniya-861242563.html

Си Цзиньпин назвал развитие отношений КНР и России источником стабильности

Си Цзиньпин назвал развитие отношений КНР и России источником стабильности - 26.08.2025, ПРАЙМ

Си Цзиньпин назвал развитие отношений КНР и России источником стабильности

Развитие отношений Китая и России на высоком уровне является источником стабильности и мира во всем мире, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин. | 26.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-26T08:12+0300

2025-08-26T08:12+0300

2025-08-26T08:12+0300

политика

россия

китай

пекин

си цзиньпин

вячеслав володин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/18/852392468_0:133:3168:1915_1920x0_80_0_0_27263e5ce81bba87e33acd1927cf18af.jpg

ПЕКИН, 26 авг - ПРАЙМ. Развитие отношений Китая и России на высоком уровне является источником стабильности и мира во всем мире, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин. Во вторник в Пекине Си Цзиньпин встретился с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным. "Неуклонное содействие развитию китайско-российских отношений на высоком уровне отвечает коренным интересам народов обеих стран и является источником стабильности и мира во всем мире", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.

https://1prime.ru/20250808/kitay-860476066.html

китай

пекин

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, пекин, си цзиньпин, вячеслав володин