https://1prime.ru/20250826/passazhirka-861238068.html

Пассажирка рассказала об отмене рейса из Шарм-эш-Шейха в Москву

Пассажирка рассказала об отмене рейса из Шарм-эш-Шейха в Москву - 26.08.2025, ПРАЙМ

Пассажирка рассказала об отмене рейса из Шарм-эш-Шейха в Москву

Рейс авиакомпании EgyptAir из Шарм-эш-Шейха в Москву был отменен по техническим причинам после семи часов ожидания, пассажиров расселяют на ночь по отелям,... | 26.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-26T02:11+0300

2025-08-26T02:11+0300

2025-08-26T02:11+0300

бизнес

россия

шарм-эш-шейх

москва

egyptair

аэропорт домодедово

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861238068.jpg?1756163491

КАИР, 26 авг - ПРАЙМ. Рейс авиакомпании EgyptAir из Шарм-эш-Шейха в Москву был отменен по техническим причинам после семи часов ожидания, пассажиров расселяют на ночь по отелям, рассказала РИА Новости пассажирка этого рейса. "В аэропорту мы находились приблизительно с 16:30. Изначально самолет должен быть вылететь в 17:45, но посадка даже не началась", - сказала пассажирка по имени Марина, отметив, что рейс MS 727 из Шарм-эш-Шейха в "Домодедово" в конечном счете отменили из-за технической неисправности самолета. Она добавила, что в аэропорту им раздали еду и воду. По ее словам, после отмены рейса пассажиров попросили покинуть аэропорт и развозят по отелям, где они пробудут до тех пор, пока не будет готов самолет.

шарм-эш-шейх

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, шарм-эш-шейх, москва, egyptair, аэропорт домодедово