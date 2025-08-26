Патрушев указал на проблему дефицита электроэнергии в Сибири

https://1prime.ru/20250826/patrushev-861256356.html

САЛЕХАРД, 26 авг – ПРАЙМ. Помощник президента РФ Николай Патрушев в ходе совещания на Ямале по развитию Обь-Иртышского бассейна указал полномочному представителю главы государства в Сибирском федеральном округе (СФО) Анатолию Серышеву на проблему майнинга и дефицита электроэнергии в регионе. "Анатолий Анатольевич, вы сказали - в СФО дефицит электроэнергии, назвали цифру 1,2 [ГВт]. Я помню, совсем недавно вы говорили о том, что был профицит и там активно занимались майнингом, да?" - задал Патрушев уточняющий вопрос, выслушав доклад Серышева. "Я как раз останавливал процесс, говоря, что майнинг нас уничтожит. И именно Сибирскому федеральному округу удалось инициировать процесс, ускорить принятие закона", - сказал Серышев. "Идет борьба. Те, кто занимаются майнингом, старательно борются, призывают создавать мощные дата-центры, но моя оценка: мы до сих пор не получили никаких значимых платежей от тех компаний, которые занимается майнинговой деятельностью", - констатировал полпред. "Ну да, но сейчас-то уже дефицит электроэнергии, а тем не менее майнинг продолжается", - указал Патрушев. Серышев отметил, что вопрос траты электроэнергии в Сибири на производство, на майнинг заслуживает детального внимания, и выразил уверенность, что благодаря работе по этому направлению правительства региона с министерством энергетики в ближайшее время будет найдено решение. Патрушев поблагодарил полпреда за ответ и передал слово губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрию Артюхову.

