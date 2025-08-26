Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Патрушев указал на проблему дефицита электроэнергии в Сибири
Помощник президента РФ Николай Патрушев в ходе совещания на Ямале по развитию Обь-Иртышского бассейна указал полномочному представителю главы государства в... | 26.08.2025, ПРАЙМ
11:32 26.08.2025
 
Патрушев указал на проблему дефицита электроэнергии в Сибири

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
САЛЕХАРД, 26 авг – ПРАЙМ. Помощник президента РФ Николай Патрушев в ходе совещания на Ямале по развитию Обь-Иртышского бассейна указал полномочному представителю главы государства в Сибирском федеральном округе (СФО) Анатолию Серышеву на проблему майнинга и дефицита электроэнергии в регионе.
"Анатолий Анатольевич, вы сказали - в СФО дефицит электроэнергии, назвали цифру 1,2 [ГВт]. Я помню, совсем недавно вы говорили о том, что был профицит и там активно занимались майнингом, да?" - задал Патрушев уточняющий вопрос, выслушав доклад Серышева.
"Я как раз останавливал процесс, говоря, что майнинг нас уничтожит. И именно Сибирскому федеральному округу удалось инициировать процесс, ускорить принятие закона", - сказал Серышев.
"Идет борьба. Те, кто занимаются майнингом, старательно борются, призывают создавать мощные дата-центры, но моя оценка: мы до сих пор не получили никаких значимых платежей от тех компаний, которые занимается майнинговой деятельностью", - констатировал полпред.
"Ну да, но сейчас-то уже дефицит электроэнергии, а тем не менее майнинг продолжается", - указал Патрушев.
Серышев отметил, что вопрос траты электроэнергии в Сибири на производство, на майнинг заслуживает детального внимания, и выразил уверенность, что благодаря работе по этому направлению правительства региона с министерством энергетики в ближайшее время будет найдено решение.
Патрушев поблагодарил полпреда за ответ и передал слово губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрию Артюхову.
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Энергосбытовая компания объяснила опасность нелегального майнинга
11 августа, 09:32
 
ЭнергетикаОбществоРОССИЯЯМАЛНиколай Патрушев
 
 
