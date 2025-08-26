https://1prime.ru/20250826/perevozki-861254282.html
Спрос на грузовые авиаперевозки на Дальний Восток вырос в январе-июле
Спрос на грузовые авиаперевозки на Дальний Восток вырос в январе-июле - 26.08.2025, ПРАЙМ
Спрос на грузовые авиаперевозки на Дальний Восток вырос в январе-июле
Спрос на грузовые авиаперевозки на Дальний Восток в январе-июле текущего года вырос на 9,6% в годовом выражении, сообщил РИА Новости замгендиректора по развитию | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T10:52+0300
2025-08-26T10:52+0300
2025-08-26T10:52+0300
экономика
бизнес
россия
дальний восток
владивосток
южно-сахалинск
деловые линии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861254129_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_7e0194f5d13db534fecb55b581099291.jpg
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Спрос на грузовые авиаперевозки на Дальний Восток в январе-июле текущего года вырос на 9,6% в годовом выражении, сообщил РИА Новости замгендиректора по развитию ГК "Деловые Линии" Дмитрий Хрущалев в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ-2025). "По данным компании, спрос на авиаперевозки на Дальний Восток в январе-июле 2025 года вырос на 9,6% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Число авиаперевозок из регионов Дальнего Востока в том же периоде также увеличилось на 7,8%. Тоннаж доставок по воздуху в регион и из него вырос на 13% ", - сказал Хрущалев. В ГК "Деловые Линии" отметили, что наибольший прирост в январе-июле текущего года показали авиаперевозки в таких категориях товаров, как комплектующие (рост более чем в 2 раза в годовом выражении), металлопродукция (арматура, трубы, балки - в 10 раз), инструменты (электро- и бензоинструмент - в 3,5 раза). Также заказчики часто перевозят запчасти, автозапчасти, медицинские товары. "Самыми популярными остаются следующие направления авиаперевозок: из Владивостока в Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Санкт-Петербург и Москву, из Хабаровска в Южно-Сахалинск, Москву и из Благовещенска в Москву", - добавил Хрущалев. По его словам, в направлении на Дальний Восток востребованы авиаперевозки грузов из Москвы в Хабаровск, Владивосток, Южно-Сахалинск, Иркутск, Петропавловск-Камчатский, из Санкт-Петербурга в Хабаровск и Владивосток. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
https://1prime.ru/20250821/perevozki-861050065.html
дальний восток
владивосток
южно-сахалинск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861254129_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_d431d74517d90b3697d77f7cb60d439a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, дальний восток, владивосток, южно-сахалинск, деловые линии
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Дальний Восток, Владивосток, Южно-Сахалинск, Деловые линии
Спрос на грузовые авиаперевозки на Дальний Восток вырос в январе-июле
Хрущалев: спрос на грузовые авиаперевозки на Дальний Восток вырос на 9,6%
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Спрос на грузовые авиаперевозки на Дальний Восток в январе-июле текущего года вырос на 9,6% в годовом выражении, сообщил РИА Новости замгендиректора по развитию ГК "Деловые Линии" Дмитрий Хрущалев в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).
"По данным компании, спрос на авиаперевозки на Дальний Восток в январе-июле 2025 года вырос на 9,6% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Число авиаперевозок из регионов Дальнего Востока в том же периоде также увеличилось на 7,8%. Тоннаж доставок по воздуху в регион и из него вырос на 13% ", - сказал Хрущалев.
В ГК "Деловые Линии" отметили, что наибольший прирост в январе-июле текущего года показали авиаперевозки в таких категориях товаров, как комплектующие (рост более чем в 2 раза в годовом выражении), металлопродукция (арматура, трубы, балки - в 10 раз), инструменты (электро- и бензоинструмент - в 3,5 раза). Также заказчики часто перевозят запчасти, автозапчасти, медицинские товары.
"Самыми популярными остаются следующие направления авиаперевозок: из Владивостока в Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Санкт-Петербург и Москву, из Хабаровска в Южно-Сахалинск, Москву и из Благовещенска в Москву", - добавил Хрущалев.
По его словам, в направлении на Дальний Восток востребованы авиаперевозки грузов из Москвы в Хабаровск, Владивосток, Южно-Сахалинск, Иркутск, Петропавловск-Камчатский, из Санкт-Петербурга в Хабаровск и Владивосток.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
"ЮТэйр" снизила перевозки пассажиров самолетами