https://1prime.ru/20250826/perevozki-861254282.html

Спрос на грузовые авиаперевозки на Дальний Восток вырос в январе-июле

Спрос на грузовые авиаперевозки на Дальний Восток вырос в январе-июле - 26.08.2025, ПРАЙМ

Спрос на грузовые авиаперевозки на Дальний Восток вырос в январе-июле

Спрос на грузовые авиаперевозки на Дальний Восток в январе-июле текущего года вырос на 9,6% в годовом выражении, сообщил РИА Новости замгендиректора по развитию | 26.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-26T10:52+0300

2025-08-26T10:52+0300

2025-08-26T10:52+0300

экономика

бизнес

россия

дальний восток

владивосток

южно-сахалинск

деловые линии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861254129_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_7e0194f5d13db534fecb55b581099291.jpg

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Спрос на грузовые авиаперевозки на Дальний Восток в январе-июле текущего года вырос на 9,6% в годовом выражении, сообщил РИА Новости замгендиректора по развитию ГК "Деловые Линии" Дмитрий Хрущалев в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ-2025). "По данным компании, спрос на авиаперевозки на Дальний Восток в январе-июле 2025 года вырос на 9,6% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Число авиаперевозок из регионов Дальнего Востока в том же периоде также увеличилось на 7,8%. Тоннаж доставок по воздуху в регион и из него вырос на 13% ", - сказал Хрущалев. В ГК "Деловые Линии" отметили, что наибольший прирост в январе-июле текущего года показали авиаперевозки в таких категориях товаров, как комплектующие (рост более чем в 2 раза в годовом выражении), металлопродукция (арматура, трубы, балки - в 10 раз), инструменты (электро- и бензоинструмент - в 3,5 раза). Также заказчики часто перевозят запчасти, автозапчасти, медицинские товары. "Самыми популярными остаются следующие направления авиаперевозок: из Владивостока в Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Санкт-Петербург и Москву, из Хабаровска в Южно-Сахалинск, Москву и из Благовещенска в Москву", - добавил Хрущалев. По его словам, в направлении на Дальний Восток востребованы авиаперевозки грузов из Москвы в Хабаровск, Владивосток, Южно-Сахалинск, Иркутск, Петропавловск-Камчатский, из Санкт-Петербурга в Хабаровск и Владивосток. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

https://1prime.ru/20250821/perevozki-861050065.html

дальний восток

владивосток

южно-сахалинск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, дальний восток, владивосток, южно-сахалинск, деловые линии