Спрос на грузовые авиаперевозки на Дальний Восток вырос в январе-июле - 26.08.2025
Спрос на грузовые авиаперевозки на Дальний Восток вырос в январе-июле
2025-08-26T10:52+0300
2025-08-26T10:52+0300
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Спрос на грузовые авиаперевозки на Дальний Восток в январе-июле текущего года вырос на 9,6% в годовом выражении, сообщил РИА Новости замгендиректора по развитию ГК "Деловые Линии" Дмитрий Хрущалев в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ-2025). "По данным компании, спрос на авиаперевозки на Дальний Восток в январе-июле 2025 года вырос на 9,6% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Число авиаперевозок из регионов Дальнего Востока в том же периоде также увеличилось на 7,8%. Тоннаж доставок по воздуху в регион и из него вырос на 13% ", - сказал Хрущалев. В ГК "Деловые Линии" отметили, что наибольший прирост в январе-июле текущего года показали авиаперевозки в таких категориях товаров, как комплектующие (рост более чем в 2 раза в годовом выражении), металлопродукция (арматура, трубы, балки - в 10 раз), инструменты (электро- и бензоинструмент - в 3,5 раза). Также заказчики часто перевозят запчасти, автозапчасти, медицинские товары. "Самыми популярными остаются следующие направления авиаперевозок: из Владивостока в Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Санкт-Петербург и Москву, из Хабаровска в Южно-Сахалинск, Москву и из Благовещенска в Москву", - добавил Хрущалев. По его словам, в направлении на Дальний Восток востребованы авиаперевозки грузов из Москвы в Хабаровск, Владивосток, Южно-Сахалинск, Иркутск, Петропавловск-Камчатский, из Санкт-Петербурга в Хабаровск и Владивосток. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
10:52 26.08.2025
 
Спрос на грузовые авиаперевозки на Дальний Восток вырос в январе-июле

Грузовой самолет Boeing 747-400F авиакомпании AirBridgeCargo в аэропорту Владивостока
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Спрос на грузовые авиаперевозки на Дальний Восток в январе-июле текущего года вырос на 9,6% в годовом выражении, сообщил РИА Новости замгендиректора по развитию ГК "Деловые Линии" Дмитрий Хрущалев в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).
"По данным компании, спрос на авиаперевозки на Дальний Восток в январе-июле 2025 года вырос на 9,6% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Число авиаперевозок из регионов Дальнего Востока в том же периоде также увеличилось на 7,8%. Тоннаж доставок по воздуху в регион и из него вырос на 13% ", - сказал Хрущалев.
В ГК "Деловые Линии" отметили, что наибольший прирост в январе-июле текущего года показали авиаперевозки в таких категориях товаров, как комплектующие (рост более чем в 2 раза в годовом выражении), металлопродукция (арматура, трубы, балки - в 10 раз), инструменты (электро- и бензоинструмент - в 3,5 раза). Также заказчики часто перевозят запчасти, автозапчасти, медицинские товары.
"Самыми популярными остаются следующие направления авиаперевозок: из Владивостока в Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Санкт-Петербург и Москву, из Хабаровска в Южно-Сахалинск, Москву и из Благовещенска в Москву", - добавил Хрущалев.
По его словам, в направлении на Дальний Восток востребованы авиаперевозки грузов из Москвы в Хабаровск, Владивосток, Южно-Сахалинск, Иркутск, Петропавловск-Камчатский, из Санкт-Петербурга в Хабаровск и Владивосток.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
