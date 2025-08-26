https://1prime.ru/20250826/plan-861249435.html
СМИ раскрыли новый план Европы против России
СМИ раскрыли новый план Европы против России - 26.08.2025
СМИ раскрыли новый план Европы против России
Финляндия и Польша рассматривают возможность восстановления болот для укрепления своих границ из-за якобы угрозы со стороны России, сообщает Politico. | 26.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Финляндия и Польша рассматривают возможность восстановления болот для укрепления своих границ из-за якобы угрозы со стороны России, сообщает Politico. "В Финляндии и Польше сообщили изданию, что они активно изучают возможность восстановления болот как многоцелевую меру по защите своих границ и борьбе с изменением климата", — утверждается в статье. Журналисты отметили, что болотистая местность может стать преградой и угрозой для передвижения военной техники и грузовиков, упомянув случай, когда американские военные погибли в Литве в первой половине этого года. В последнее время Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО вблизи своих западных границ. Альянс активизирует свои усилия, что именует мерами по "сдерживанию российской агрессии". Российские власти неоднократно выражали обеспокоенность по поводу усиления военного присутствия блока в Европе. В Министерстве иностранных дел подчеркивали, что Москва готова к диалогу с НАТО на основе равных условий, призывая Запад отказаться от курса на милитаризацию региона.
СМИ раскрыли новый план Европы против России
Politico: Финляндия и Польша думают о восстановлении болот для защиты от России