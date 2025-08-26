https://1prime.ru/20250826/plan-861249435.html

СМИ раскрыли новый план Европы против России

СМИ раскрыли новый план Европы против России - 26.08.2025, ПРАЙМ

СМИ раскрыли новый план Европы против России

Финляндия и Польша рассматривают возможность восстановления болот для укрепления своих границ из-за якобы угрозы со стороны России, сообщает Politico. | 26.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-26T09:46+0300

2025-08-26T09:46+0300

2025-08-26T09:46+0300

финляндия

польша

литва

общество

politico

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/34/841263404_0:7:2201:1245_1920x0_80_0_0_567fec1177ba5bc9db66234b2c2a8943.jpg

МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Финляндия и Польша рассматривают возможность восстановления болот для укрепления своих границ из-за якобы угрозы со стороны России, сообщает Politico. "В Финляндии и Польше сообщили изданию, что они активно изучают возможность восстановления болот как многоцелевую меру по защите своих границ и борьбе с изменением климата", — утверждается в статье. Журналисты отметили, что болотистая местность может стать преградой и угрозой для передвижения военной техники и грузовиков, упомянув случай, когда американские военные погибли в Литве в первой половине этого года. В последнее время Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО вблизи своих западных границ. Альянс активизирует свои усилия, что именует мерами по "сдерживанию российской агрессии". Российские власти неоднократно выражали обеспокоенность по поводу усиления военного присутствия блока в Европе. В Министерстве иностранных дел подчеркивали, что Москва готова к диалогу с НАТО на основе равных условий, призывая Запад отказаться от курса на милитаризацию региона.

https://1prime.ru/20250825/ugroza-861218896.html

https://1prime.ru/20250823/briks-861043828.html

финляндия

польша

литва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финляндия, польша, литва, общество , politico, нато