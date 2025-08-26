Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ раскрыли новый план Европы против России - 26.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250826/plan-861249435.html
СМИ раскрыли новый план Европы против России
СМИ раскрыли новый план Европы против России - 26.08.2025, ПРАЙМ
СМИ раскрыли новый план Европы против России
Финляндия и Польша рассматривают возможность восстановления болот для укрепления своих границ из-за якобы угрозы со стороны России, сообщает Politico. | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T09:46+0300
2025-08-26T09:46+0300
финляндия
польша
литва
общество
politico
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/34/841263404_0:7:2201:1245_1920x0_80_0_0_567fec1177ba5bc9db66234b2c2a8943.jpg
МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Финляндия и Польша рассматривают возможность восстановления болот для укрепления своих границ из-за якобы угрозы со стороны России, сообщает Politico. "В Финляндии и Польше сообщили изданию, что они активно изучают возможность восстановления болот как многоцелевую меру по защите своих границ и борьбе с изменением климата", — утверждается в статье. Журналисты отметили, что болотистая местность может стать преградой и угрозой для передвижения военной техники и грузовиков, упомянув случай, когда американские военные погибли в Литве в первой половине этого года. В последнее время Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО вблизи своих западных границ. Альянс активизирует свои усилия, что именует мерами по "сдерживанию российской агрессии". Российские власти неоднократно выражали обеспокоенность по поводу усиления военного присутствия блока в Европе. В Министерстве иностранных дел подчеркивали, что Москва готова к диалогу с НАТО на основе равных условий, призывая Запад отказаться от курса на милитаризацию региона.
https://1prime.ru/20250825/ugroza-861218896.html
https://1prime.ru/20250823/briks-861043828.html
финляндия
польша
литва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/34/841263404_266:0:1933:1250_1920x0_80_0_0_162f4ad9e89ee7b596dffb40104bbe66.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финляндия, польша, литва, общество , politico, нато
ФИНЛЯНДИЯ, ПОЛЬША, ЛИТВА, Общество , Politico, НАТО
09:46 26.08.2025
 
СМИ раскрыли новый план Европы против России

Politico: Финляндия и Польша думают о восстановлении болот для защиты от России

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Финляндия и Польша рассматривают возможность восстановления болот для укрепления своих границ из-за якобы угрозы со стороны России, сообщает Politico.
"В Финляндии и Польше сообщили изданию, что они активно изучают возможность восстановления болот как многоцелевую меру по защите своих границ и борьбе с изменением климата", — утверждается в статье.
Флаги Украины и Европейского Союза - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
В Австрии назвали Украину угрозой для энергетической безопасности Европы
Вчера, 17:05
Журналисты отметили, что болотистая местность может стать преградой и угрозой для передвижения военной техники и грузовиков, упомянув случай, когда американские военные погибли в Литве в первой половине этого года.
В последнее время Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО вблизи своих западных границ. Альянс активизирует свои усилия, что именует мерами по "сдерживанию российской агрессии". Российские власти неоднократно выражали обеспокоенность по поводу усиления военного присутствия блока в Европе. В Министерстве иностранных дел подчеркивали, что Москва готова к диалогу с НАТО на основе равных условий, призывая Запад отказаться от курса на милитаризацию региона.
Флаги стран-участниц БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
"Неприкрытая угроза": Россия и БРИКС поставили Запад перед фактом
23 августа, 07:07
 
ФИНЛЯНДИЯПОЛЬШАЛИТВАОбществоPoliticoНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала