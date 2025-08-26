Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Польша за три года двукратно нарастила военные расходы - 26.08.2025, ПРАЙМ
Польша за три года двукратно нарастила военные расходы
Польша за три года двукратно нарастила военные расходы - 26.08.2025, ПРАЙМ
Польша за три года двукратно нарастила военные расходы
Польша за три года двукратно нарастила военные расходы, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. | 26.08.2025, ПРАЙМ
ВАРШАВА, 26 авг - ПРАЙМ. Польша за три года двукратно нарастила военные расходы, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. "Если речь идет о расходах на вооружение, то… в 2025 году расходы в два раза выше, чем в 2022 году, на 60% выше, чем в 2023 году", - сообщил Косиняк-Камыш. При этом он отметил, что не все закупленные образцы вооружения сразу поступают в распоряжение Войска польского. "Время - наш враг. Нам приходится ждать поставок купленного вооружения", - добавил министр. В последние годы Польша заключает беспрецедентные военные контракты, закупая как у отечественных производителей, так и в США, Южной Корее, других странах боевые самолеты и вертолеты, ствольную и реактивную артиллерию, танки и другую бронетехнику, средства ПВО, боеприпасы. На текущий год в бюджете страны запланированы рекордные военные расходы на уровне 4,7% ВВП.
польша, сша
Экономика, ПОЛЬША, США
12:02 26.08.2025
 
Польша за три года двукратно нарастила военные расходы

Косиняк-Камыш: Польша за три года двукратно нарастила военные расходы

© flickr.com / Lukas PlewniaФлаги: Польши, ЕС и НАТО
Флаги: Польши, ЕС и НАТО - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
© flickr.com / Lukas Plewnia
ВАРШАВА, 26 авг - ПРАЙМ. Польша за три года двукратно нарастила военные расходы, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
"Если речь идет о расходах на вооружение, то… в 2025 году расходы в два раза выше, чем в 2022 году, на 60% выше, чем в 2023 году", - сообщил Косиняк-Камыш.
При этом он отметил, что не все закупленные образцы вооружения сразу поступают в распоряжение Войска польского.
"Время - наш враг. Нам приходится ждать поставок купленного вооружения", - добавил министр.
В последние годы Польша заключает беспрецедентные военные контракты, закупая как у отечественных производителей, так и в США, Южной Корее, других странах боевые самолеты и вертолеты, ствольную и реактивную артиллерию, танки и другую бронетехнику, средства ПВО, боеприпасы.
На текущий год в бюджете страны запланированы рекордные военные расходы на уровне 4,7% ВВП.
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
СМИ: Финляндия и Польша хотят восстановить болота на случай конфликта с РФ
