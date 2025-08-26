https://1prime.ru/20250826/polsha-861257614.html
Польша за три года двукратно нарастила военные расходы
Польша за три года двукратно нарастила военные расходы - 26.08.2025, ПРАЙМ
Польша за три года двукратно нарастила военные расходы
Польша за три года двукратно нарастила военные расходы, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T12:02+0300
2025-08-26T12:02+0300
2025-08-26T12:02+0300
экономика
польша
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/82579/48/825794836_0:29:2358:1355_1920x0_80_0_0_087c39b2a9c13eb425124573aa106443.jpg
ВАРШАВА, 26 авг - ПРАЙМ. Польша за три года двукратно нарастила военные расходы, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. "Если речь идет о расходах на вооружение, то… в 2025 году расходы в два раза выше, чем в 2022 году, на 60% выше, чем в 2023 году", - сообщил Косиняк-Камыш. При этом он отметил, что не все закупленные образцы вооружения сразу поступают в распоряжение Войска польского. "Время - наш враг. Нам приходится ждать поставок купленного вооружения", - добавил министр. В последние годы Польша заключает беспрецедентные военные контракты, закупая как у отечественных производителей, так и в США, Южной Корее, других странах боевые самолеты и вертолеты, ствольную и реактивную артиллерию, танки и другую бронетехнику, средства ПВО, боеприпасы. На текущий год в бюджете страны запланированы рекордные военные расходы на уровне 4,7% ВВП.
https://1prime.ru/20250826/boloto-861257436.html
польша
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82579/48/825794836_257:0:2101:1383_1920x0_80_0_0_7b2faa396abeee93bcb873d37b1211a0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, сша
Польша за три года двукратно нарастила военные расходы
Косиняк-Камыш: Польша за три года двукратно нарастила военные расходы
ВАРШАВА, 26 авг - ПРАЙМ. Польша за три года двукратно нарастила военные расходы, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
"Если речь идет о расходах на вооружение, то… в 2025 году расходы в два раза выше, чем в 2022 году, на 60% выше, чем в 2023 году", - сообщил Косиняк-Камыш.
При этом он отметил, что не все закупленные образцы вооружения сразу поступают в распоряжение Войска польского.
"Время - наш враг. Нам приходится ждать поставок купленного вооружения", - добавил министр.
В последние годы Польша заключает беспрецедентные военные контракты, закупая как у отечественных производителей, так и в США, Южной Корее, других странах боевые самолеты и вертолеты, ствольную и реактивную артиллерию, танки и другую бронетехнику, средства ПВО, боеприпасы.
На текущий год в бюджете страны запланированы рекордные военные расходы на уровне 4,7% ВВП.
СМИ: Финляндия и Польша хотят восстановить болота на случай конфликта с РФ