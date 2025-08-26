https://1prime.ru/20250826/polsha-861281999.html

"Нет шансов". Министр обороны Польши поставил ультиматум Киеву

26.08.2025

Украина не сможет стать членом Европейского союза до тех пор, пока не будут решены все вопросы, связанные с Волынской трагедией, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Его речь приводит Ruptly."Я говорил, что если Украина не разберется с вопросом Волынской резни, геноцида в Волыни, если не проведут эксгумацию и не увековечат память — у нее нет шансов на вступление в ЕС", — отметил министр.Вопросы интерпретации событий Волынской резни и отношения к лидерам украинских националистических организаций времен ОУН-УПА* остаются одними из самых острых в польско-украинских отношениях. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла решение объявить 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан II Польской республики в период 1943-1945 годов. Польская сторона утверждает, что массовые убийства осуществлялись в 1939-1945 годах поддерживаемыми ОУН-УПА* в отношении польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных регионов II Польской республики. В ответ на это Верховная рада Украины выступила с заявлением, осуждающим решение польского сейма, и отметила, что это решение может поставить под угрозу политические и дипломатические успехи, достигнутые между двумя странами.* Запрещенные в России экстремистские организации

