Трамп пригрозил пошлинами странам, вводящим налоги для IT-компаний из США

ВАШИНГТОН, 26 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести дополнительные импортные пошлины и экспортные ограничения против всех стран, которые вводят различные налоги или регуляторные ограничения против американских технологических корпораций. "Я предупреждаю все страны с цифровыми налогами, законами, правилами или регулированием, что если эти дискриминационные меры не будут устранены, то я, как президент Соединенных Штатов, введу значительные дополнительные пошлины на экспорт этих стран в США и установлю экспортные ограничения на наши высокозащищенные технологии и чипы", - написал политик в своей социальной сети Truth Social. По словам Трампа, он будет противостоять тем странам, которые "нападают" на американские технологические компании. "Цифровые налоги, законодательство о цифровых услугах и регулирование цифровых рынков - все это направлено на то, чтобы нанести ущерб американским технологиям или дискриминировать их… Этому необходимо положить конец немедленно!", - указал глава Белого дома.

