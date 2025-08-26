Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп пригрозил пошлинами странам, вводящим налоги для IT-компаний из США
Трамп пригрозил пошлинами странам, вводящим налоги для IT-компаний из США
Трамп пригрозил пошлинами странам, вводящим налоги для IT-компаний из США - 26.08.2025, ПРАЙМ
Трамп пригрозил пошлинами странам, вводящим налоги для IT-компаний из США
Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести дополнительные импортные пошлины и экспортные ограничения против всех стран, которые вводят различные налоги или... | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T08:22+0300
2025-08-26T08:40+0300
экономика
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/82903/48/829034810_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_de0822a3a2d18eeb528bf3af0a732230.jpg
ВАШИНГТОН, 26 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести дополнительные импортные пошлины и экспортные ограничения против всех стран, которые вводят различные налоги или регуляторные ограничения против американских технологических корпораций. "Я предупреждаю все страны с цифровыми налогами, законами, правилами или регулированием, что если эти дискриминационные меры не будут устранены, то я, как президент Соединенных Штатов, введу значительные дополнительные пошлины на экспорт этих стран в США и установлю экспортные ограничения на наши высокозащищенные технологии и чипы", - написал политик в своей социальной сети Truth Social. По словам Трампа, он будет противостоять тем странам, которые "нападают" на американские технологические компании. "Цифровые налоги, законодательство о цифровых услугах и регулирование цифровых рынков - все это направлено на то, чтобы нанести ущерб американским технологиям или дискриминировать их… Этому необходимо положить конец немедленно!", - указал глава Белого дома.
сша
сша, дональд трамп
Экономика, США, Дональд Трамп
08:22 26.08.2025 (обновлено: 08:40 26.08.2025)
 
Трамп пригрозил пошлинами странам, вводящим налоги для IT-компаний из США

Трамп пригрозил пошлинами странам, вводящим налоги и ограничения для IT-компаний США

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 26 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести дополнительные импортные пошлины и экспортные ограничения против всех стран, которые вводят различные налоги или регуляторные ограничения против американских технологических корпораций.
"Я предупреждаю все страны с цифровыми налогами, законами, правилами или регулированием, что если эти дискриминационные меры не будут устранены, то я, как президент Соединенных Штатов, введу значительные дополнительные пошлины на экспорт этих стран в США и установлю экспортные ограничения на наши высокозащищенные технологии и чипы", - написал политик в своей социальной сети Truth Social.
По словам Трампа, он будет противостоять тем странам, которые "нападают" на американские технологические компании.
"Цифровые налоги, законодательство о цифровых услугах и регулирование цифровых рынков - все это направлено на то, чтобы нанести ущерб американским технологиям или дискриминировать их… Этому необходимо положить конец немедленно!", - указал глава Белого дома.
Флаги США и Китая - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
Вэнс: США не вводят новые пошлин против Китая из-за существующей ставки
24 августа, 19:07
 
ЭкономикаСШАДональд Трамп
 
 
