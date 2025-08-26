https://1prime.ru/20250826/poshliny-861255240.html

СМИ: Индия и Бразилия показывают, как нужно сопротивляться пошлинам Трампа

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Индия и Бразилия демонстрируют развивающимся странам, как нужно сопротивляться тарифной политике президента США Дональда Трампа, пишет газета New York Times. "В то время как Европа, Южная Корея и Япония согласились с многими требованиями Вашингтона в области торговли, Индия и Бразилия выбрали другой путь, который может изменить подход развивающихся стран к противодействию давлению со стороны США", - говорится в материале. В статье отмечается, что Индия и Бразилия сопротивляются, выигрывают время для интенсификации многолетних альтернативных партнерских связей, опираясь при этом не на антиамериканский сантимент, но отстаивая свой суверенитет. "В связи с введением пошлин Трампом бразильские экспортеры ускоряют развитие партнерских контактов в Африке, Европе, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. Индийские компании ускоряют процесс сертификации и получения разрешений регулирующих органов для целого ряда продуктов на рынках по всему миру. Правительства обеих стран возобновляют поиск торговых договоренностей, которые позволят миновать Вашингтон", - указывается в публикации. Если Бразилия и Индия справятся с давлением Белого дома в сфере торговли, то другие страны начнут разработку своих собственных стратегий по снижению рисков, следует из материала. В конце июля Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии, сославшись на высокие пошлины со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Пошлина вступила в силу 7 августа. При этом Трамп также подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Эти санкции начинают действовать с 27 августа. Президент Трамп 30 июля подписал указ, которым повысил пошлины на бразильскую продукцию до 50%, но при этом ввел список из 700 исключений в стратегических секторах, таких как авиастроение, энергетика и частично сельское хозяйство.

