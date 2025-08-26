https://1prime.ru/20250826/prezident-861238140.html

Президент Южной Кореи боялся повторить судьбу Зеленского

ВАШИНГТОН, 26 авг - ПРАЙМ. Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён признался, что на встрече с американским лидером Дональдом Трампом боялся повторить судьбу Владимира Зеленского, которого в феврале в Белом доме отчитал американский лидер. Ранее южнокорейский президент Ли Чжэ Мёна прибыл с визитом в Вашингтон. Это первый визит в США южнокорейского лидера с момента его вступления в должность в начале июня. При этом агентство Рёнхап сообщало, что администрация Ли Чжэ Мёна накануне встречи собиралась проверить обстоятельства резкого заявления Трампа о том, что "революция в Южной Корее" не позволяет Соединенным Штатам вести бизнес в этой стране. "Перед тем как я встретился сегодня с президентом Трампом, он опубликовал в Truth Social очень угрожающий пост, который я воспринял с опаской… мы могли столкнуться с ситуацией Зеленского", - рассказал глава государства во время выступления в Вашингтоне. Ли Чжэ Мён добавил, что встреча с главой Белого дома, несмотря на опасения, прошла хорошо. Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.

2025

