Google запретит установку незарегистрированных приложений на Android

2025-08-26T16:46+0300

2025-08-26T16:46+0300

2025-08-26T16:46+0300

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Google введёт обязательную регистрацию для разработчиков приложений, без которой пользователи не смогут их устанавливать на устройства на операционной системе Android, следует из блога для разработчиков этой ОС. "Начиная со следующего года Android будет требовать, чтобы все приложения были зарегистрированы проверенными разработчиками для установки пользователями на сертифицированные устройства Android", - говорится в сообщении. Отмечается, что решение создает "критически важную систему ответственности", которая в значительной степени затрудняет быстрое распространение злоумышленниками вредоносных мобильных приложений. Изменения в первую очередь начнут действовать в нескольких странах, особенно пострадавших от мошенничества с мобильными приложениями, указывается в релизе. В частности, в сентябре следующего года требования регистрации вступят в силу в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде. А с 2027 года и далее правила будут распространяться по всему миру. Для упрощения процесса будет создана новая платформа Android Developer Console, рассчитанная на разработчиков, распространяющих свое программное обеспечение только пределами Google Play. Платформа должна позволить таким разработчикам пройти верификацию и узнать, как работают новые правила. Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Alphabet также включает в себя Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.

