Пугачева может потерять товарный знак в апреле 2026 года

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Певица Алла Пугачева может потерять товарный знак "Алла Борисовна" в апреле 2026 года, если не продлит срок действия исключительного права, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, впервые товарный знак "Алла Борисовна" был зарегистрирован в 1997 году. Певица несколько раз продлевала срок действия регистрации знака, последний раз запись вносилась в государственный реестр в 2016 году - товарный знак был продлен до 25 апреля 2026 года. Под товарным знаком "Алла Борисовна" в России может производиться и продаваться одежда, головные уборы, игрушки, напитки, в том числе алкогольные, табак и другая продукция. Кроме того, возможна организация путешествий и предоставление образовательных услуг. Певица Алла Пугачева уехала в октябре 2022 года с детьми в Израиль. На нее обрушился шквал критики в соцсетях. В ответ на это Пугачева назвала ненависть тех людей, которых она "всегда терпеть не могла", счастьем. Она также заявила, что те, кто ее критикуют, "были холопами - стали рабами". Она возвращалась в Россию 3 ноября 2023 года и записала три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну.

