В "Пулково" сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 26.08.2025
В "Пулково" сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В "Пулково" сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 26.08.2025, ПРАЙМ
В "Пулково" сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в петербургском аэропорту "Пулково", сообщила Росавиация. | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T08:13+0300
2025-08-26T08:13+0300
бизнес
калининград
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861242245_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_cc59c5df59e0141c05d3a109f2b9c91a.jpg
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в петербургском аэропорту "Пулково", сообщила Росавиация. "Аэропорт "Пулково". Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Отмечается, что ограничения вводились для безопасности полетов. "Воздушные трассы в/из Калининграда открыты для полетов. В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" пять самолетов, совершавших рейсы в Санкт-Петербург", - добавили в Росавиации. Уточняется, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для безопасности полетов.
калининград
Новости
бизнес, калининград, росавиация
Бизнес, КАЛИНИНГРАД, Росавиация
08:13 26.08.2025
 
В "Пулково" сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Пулково"

© РИА Новости . Игорь РуссакАэропорт "Пулково"
Аэропорт Пулково - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости . Игорь Руссак
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в петербургском аэропорту "Пулково", сообщила Росавиация.
"Аэропорт "Пулково". Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения вводились для безопасности полетов.
"Воздушные трассы в/из Калининграда открыты для полетов. В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" пять самолетов, совершавших рейсы в Санкт-Петербург", - добавили в Росавиации.
Уточняется, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для безопасности полетов.
В Пулково приступили к выполнению взлетно-посадочных операций
24 августа, 11:46
 
