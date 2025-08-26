В "Пулково" сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

https://1prime.ru/20250826/pulkovo-861242762.html

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в петербургском аэропорту "Пулково", сообщила Росавиация. "Аэропорт "Пулково". Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Отмечается, что ограничения вводились для безопасности полетов. "Воздушные трассы в/из Калининграда открыты для полетов. В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" пять самолетов, совершавших рейсы в Санкт-Петербург", - добавили в Росавиации. Уточняется, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для безопасности полетов.

