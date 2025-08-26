https://1prime.ru/20250826/putin-861266771.html

Путин встретился с губернатором Херсонской области Сальдо

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо.В ходе встречи глава государства сообщил, что просил правительство предусмотреть возможность поставки бронированных машин для системы здравоохранения Херсонской области."Владимир Васильевич, мы с вами разговаривали, я просил и коллег из правительства помочь вам - в системе здравоохранения просил предусмотреть возможность поставки и использования бронированной техники", - подчеркнул российский лидер.Губернатор в свою очередь поблагодарил российского лидера и сообщил, что регион получил 15 таких машин."Это скорой помощи?", - уточнил президент.Сальдо подтвердил, что это 15 карет скорой помощи. Он отметил, что это поручение президента выполнено "Ростехом" совместно с Минздравом.Предыдущая рабочая встреча Путина с главой Херсонской области состоялась в июне 2024 года в Кремле. Губернатор тогда доложил президенту о ходе сельскохозяйственных работ, развитии дорожной и энергетической инфраструктуры в регионе.

