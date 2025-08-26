https://1prime.ru/20250826/putin-861266771.html
Путин встретился с губернатором Херсонской области Сальдо
Путин встретился с губернатором Херсонской области Сальдо - 26.08.2025, ПРАЙМ
Путин встретился с губернатором Херсонской области Сальдо
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо. | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T14:10+0300
2025-08-26T14:10+0300
2025-08-26T14:33+0300
политика
общество
россия
херсонская область
владимир путин
владимир сальдо
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861266612_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4967bdcec8acaa9a18d454ef1bc86fc9.jpg
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо.В ходе встречи глава государства сообщил, что просил правительство предусмотреть возможность поставки бронированных машин для системы здравоохранения Херсонской области."Владимир Васильевич, мы с вами разговаривали, я просил и коллег из правительства помочь вам - в системе здравоохранения просил предусмотреть возможность поставки и использования бронированной техники", - подчеркнул российский лидер.Губернатор в свою очередь поблагодарил российского лидера и сообщил, что регион получил 15 таких машин."Это скорой помощи?", - уточнил президент.Сальдо подтвердил, что это 15 карет скорой помощи. Он отметил, что это поручение президента выполнено "Ростехом" совместно с Минздравом.Предыдущая рабочая встреча Путина с главой Херсонской области состоялась в июне 2024 года в Кремле. Губернатор тогда доложил президенту о ходе сельскохозяйственных работ, развитии дорожной и энергетической инфраструктуры в регионе.
https://1prime.ru/20250820/saldo-861015477.html
херсонская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861266612_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8b4e74c3ed5f717f121ee0f05959d0fb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, херсонская область, владимир путин, владимир сальдо
Политика, Общество , РОССИЯ, Херсонская область, Владимир Путин, Владимир Сальдо
Путин встретился с губернатором Херсонской области Сальдо
Путин провел рабочую встречу с губернатором Херсонской области Сальдо
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо.
В ходе встречи глава государства сообщил, что просил правительство предусмотреть возможность поставки бронированных машин для системы здравоохранения Херсонской области.
"Владимир Васильевич, мы с вами разговаривали, я просил и коллег из правительства помочь вам - в системе здравоохранения просил предусмотреть возможность поставки и использования бронированной техники", - подчеркнул российский лидер.
Губернатор в свою очередь поблагодарил российского лидера и сообщил, что регион получил 15 таких машин.
"Это скорой помощи?", - уточнил президент.
Сальдо подтвердил, что это 15 карет скорой помощи. Он отметил, что это поручение президента выполнено "Ростехом" совместно с Минздравом.
Предыдущая рабочая встреча Путина с главой Херсонской области состоялась в июне 2024 года в Кремле. Губернатор тогда доложил президенту о ходе сельскохозяйственных работ, развитии дорожной и энергетической инфраструктуры в регионе.
Сальдо рассказал, что жители Херсона спасали его от покушений