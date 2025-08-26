Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин встретился с губернатором Херсонской области Сальдо - 26.08.2025
Путин встретился с губернатором Херсонской области Сальдо
Путин встретился с губернатором Херсонской области Сальдо - 26.08.2025, ПРАЙМ
Путин встретился с губернатором Херсонской области Сальдо
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо. | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T14:10+0300
2025-08-26T14:33+0300
политика
общество
россия
херсонская область
владимир путин
владимир сальдо
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо.В ходе встречи глава государства сообщил, что просил правительство предусмотреть возможность поставки бронированных машин для системы здравоохранения Херсонской области."Владимир Васильевич, мы с вами разговаривали, я просил и коллег из правительства помочь вам - в системе здравоохранения просил предусмотреть возможность поставки и использования бронированной техники", - подчеркнул российский лидер.Губернатор в свою очередь поблагодарил российского лидера и сообщил, что регион получил 15 таких машин."Это скорой помощи?", - уточнил президент.Сальдо подтвердил, что это 15 карет скорой помощи. Он отметил, что это поручение президента выполнено "Ростехом" совместно с Минздравом.Предыдущая рабочая встреча Путина с главой Херсонской области состоялась в июне 2024 года в Кремле. Губернатор тогда доложил президенту о ходе сельскохозяйственных работ, развитии дорожной и энергетической инфраструктуры в регионе.
общество , россия, херсонская область, владимир путин, владимир сальдо
Политика, Общество , РОССИЯ, Херсонская область, Владимир Путин, Владимир Сальдо
14:10 26.08.2025 (обновлено: 14:33 26.08.2025)
 
Путин встретился с губернатором Херсонской области Сальдо

Путин провел рабочую встречу с губернатором Херсонской области Сальдо

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо во время встречи
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо.
В ходе встречи глава государства сообщил, что просил правительство предусмотреть возможность поставки бронированных машин для системы здравоохранения Херсонской области.
"Владимир Васильевич, мы с вами разговаривали, я просил и коллег из правительства помочь вам - в системе здравоохранения просил предусмотреть возможность поставки и использования бронированной техники", - подчеркнул российский лидер.
Губернатор в свою очередь поблагодарил российского лидера и сообщил, что регион получил 15 таких машин.
"Это скорой помощи?", - уточнил президент.
Сальдо подтвердил, что это 15 карет скорой помощи. Он отметил, что это поручение президента выполнено "Ростехом" совместно с Минздравом.
Предыдущая рабочая встреча Путина с главой Херсонской области состоялась в июне 2024 года в Кремле. Губернатор тогда доложил президенту о ходе сельскохозяйственных работ, развитии дорожной и энергетической инфраструктуры в регионе.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
Сальдо рассказал, что жители Херсона спасали его от покушений
20 августа, 23:39
 
