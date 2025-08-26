https://1prime.ru/20250826/rosaviatsiya-861252933.html

Названа предварительная причина посадки самолета Air China в Нижневартовске

26.08.2025

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Экипаж самолёта авиакомпании Air China, летевший из Лондона в Пекин, принял решение сесть на запасном аэродроме в Нижневартовске, предварительная причина - неисправности одного из двигателей, сообщила Росавиация."Сегодня при выполнении рейса Лондон – Пекин экипаж самолета Boeing 777-300 авиакомпании Air China принял решение сесть на запасном аэродроме в России. Предварительная причина – неисправность одного из двигателей. Экипаж подал сигнал срочности PAN и запросил снижение", - сообщило ведомство.На борту находились 265 человек: 15 членов экипажа и 250 пассажиров.Росавиация отмечает, что диспетчеры подведомственной Росавиации госкорпорации по ОрВД своевременно отреагировали на полученный сигнал и оперативно предоставили необходимую информацию экипажу о ближайших запасных аэродромах, способных принять воздушное судно."Специалисты филиала "Аэронавигация Севера Сибири" обеспечили навигационную помощь при следовании по наикратчайшему маршруту на выбранный запасной аэродром Нижневартовск, а также проинформировали экипаж о фактической метеорологической обстановке на аэродроме и параметрах рабочей взлетно-посадочной полосы. Благодаря профессионализму и слаженной работе Boeing 777-300 произвел благополучную посадку через 60 минут после объявления сигнала PAN на аэродроме Нижневартовск", - говорится в сообщении Росавиации.Ранее о том, что борт из Лондона в Пекин вынужденно сел в Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщали РИА Новости в правоохранительных органах. Уральская транспортная прокуратура взяла на контроль вынужденную посадку самолета Лондон-Пекин, севшего в Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе, говорили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.

