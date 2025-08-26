Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Представители более 70 стран и территорий подтвердили участие в ВЭФ–2025 - 26.08.2025
Представители более 70 стран и территорий подтвердили участие в ВЭФ–2025
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Представители свыше 70 стран и территорий подтвердили участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025) в сентябре, сообщили в фонде "Росконгресс" со ссылкой на советника президента России, ответственного секретаря организационного комитета ВЭФ Антона Кобякова. "Участие представителей из более 70 стран и территорий подтверждает статус Восточного экономического форума как авторитетной площадки для деловых коммуникаций, привлекательной как для стран Азиатского-Тихоокеанского региона, так и остального мира. Благодаря насыщенной деловой программе, разнообразным культурным и спортивным событиям на ВЭФ создается пространство для открытого и взаимовыгодного диалога, что позволяет формировать векторы экономики будущего, в основе которой – доверие и уважение. Это отражено и в главной теме форума в этом году – "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания", – приводятся в сообщении слова Кобякова. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
владивосток, росконгресс, вэф
Экономика, Владивосток, Росконгресс, ВЭФ
09:19 26.08.2025
 
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Представители свыше 70 стран и территорий подтвердили участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025) в сентябре, сообщили в фонде "Росконгресс" со ссылкой на советника президента России, ответственного секретаря организационного комитета ВЭФ Антона Кобякова.
"Участие представителей из более 70 стран и территорий подтверждает статус Восточного экономического форума как авторитетной площадки для деловых коммуникаций, привлекательной как для стран Азиатского-Тихоокеанского региона, так и остального мира. Благодаря насыщенной деловой программе, разнообразным культурным и спортивным событиям на ВЭФ создается пространство для открытого и взаимовыгодного диалога, что позволяет формировать векторы экономики будущего, в основе которой – доверие и уважение. Это отражено и в главной теме форума в этом году – "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания", – приводятся в сообщении слова Кобякова.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Экономика Владивосток Росконгресс ВЭФ
 
 
Заголовок открываемого материала