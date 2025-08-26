Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Росморпорт" подал иск о незаконном сбросе стоков в Авачинскую губу - 26.08.2025
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250826/rosmorport-861238655.html
"Росморпорт" подал иск о незаконном сбросе стоков в Авачинскую губу
"Росморпорт" подал иск о незаконном сбросе стоков в Авачинскую губу - 26.08.2025, ПРАЙМ
"Росморпорт" подал иск о незаконном сбросе стоков в Авачинскую губу
П.-КАМЧАТСКИЙ, 26 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Камчатки принял иск "Росморпорта" о незаконном сбросе стоков в Авачинскую губу - федеральное предприятие... | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T03:08+0300
2025-08-26T03:08+0300
бизнес
россия
экономика
камчатка
росморпорт
росприроднадзор
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861238655.jpg?1756166929
П.-КАМЧАТСКИЙ, 26 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Камчатки принял иск "Росморпорта" о незаконном сбросе стоков в Авачинскую губу - федеральное предприятие требует установить очистные сооружения и устранить нарушения, сообщает пресс-служба арбитражного суда региона. "ФГУП "Росморпорт" обратилось в суд с иском к администрации ПКГО и Управлению дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства ПКГО с требованием устранить нарушения в системе ливневой канализации, сбрасывающей сточные воды в акваторию Авачинской губы", – говорится в сообщении. Согласно материалам дела, с 2018 года ливневые стоки с территории Вокзальной площади сбрасываются через ливневый выпуск Причала №5 без надлежащей очистки. Проверка Росприроднадзора в июне 2023 года зафиксировала превышение загрязняющих веществ в месте сброса. "Росморпорт" требует установить очистные сооружения, получить все необходимые разрешительные документы и взыскивать судебную неустойку в размере 5 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения суда. Предварительное заседание назначено на 2 сентября 2025 года. В суде отметили, что в случае удовлетворения иска администрация Петропавловска-Камчатского будет обязана устранить нарушения в течение трех месяцев.
камчатка
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
бизнес, россия, камчатка, росморпорт, росприроднадзор
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, КАМЧАТКА, Росморпорт, Росприроднадзор
03:08 26.08.2025
 
"Росморпорт" подал иск о незаконном сбросе стоков в Авачинскую губу

Суд принял иск "Росморпорта" о незаконном сбросе стоков в Авачинскую губу

П.-КАМЧАТСКИЙ, 26 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Камчатки принял иск "Росморпорта" о незаконном сбросе стоков в Авачинскую губу - федеральное предприятие требует установить очистные сооружения и устранить нарушения, сообщает пресс-служба арбитражного суда региона.
"ФГУП "Росморпорт" обратилось в суд с иском к администрации ПКГО и Управлению дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства ПКГО с требованием устранить нарушения в системе ливневой канализации, сбрасывающей сточные воды в акваторию Авачинской губы", – говорится в сообщении.
Согласно материалам дела, с 2018 года ливневые стоки с территории Вокзальной площади сбрасываются через ливневый выпуск Причала №5 без надлежащей очистки. Проверка Росприроднадзора в июне 2023 года зафиксировала превышение загрязняющих веществ в месте сброса.
"Росморпорт" требует установить очистные сооружения, получить все необходимые разрешительные документы и взыскивать судебную неустойку в размере 5 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения суда. Предварительное заседание назначено на 2 сентября 2025 года.
В суде отметили, что в случае удовлетворения иска администрация Петропавловска-Камчатского будет обязана устранить нарушения в течение трех месяцев.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯКАМЧАТКАРосморпортРосприроднадзор
 
 
