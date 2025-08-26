"Росморпорт" подал иск о незаконном сбросе стоков в Авачинскую губу

https://1prime.ru/20250826/rosmorport-861238655.html
2025-08-26T03:08+0300
П.-КАМЧАТСКИЙ, 26 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Камчатки принял иск "Росморпорта" о незаконном сбросе стоков в Авачинскую губу - федеральное предприятие требует установить очистные сооружения и устранить нарушения, сообщает пресс-служба арбитражного суда региона.
"ФГУП "Росморпорт" обратилось в суд с иском к администрации ПКГО и Управлению дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства ПКГО с требованием устранить нарушения в системе ливневой канализации, сбрасывающей сточные воды в акваторию Авачинской губы", – говорится в сообщении.
Согласно материалам дела, с 2018 года ливневые стоки с территории Вокзальной площади сбрасываются через ливневый выпуск Причала №5 без надлежащей очистки. Проверка Росприроднадзора в июне 2023 года зафиксировала превышение загрязняющих веществ в месте сброса.
"Росморпорт" требует установить очистные сооружения, получить все необходимые разрешительные документы и взыскивать судебную неустойку в размере 5 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения суда. Предварительное заседание назначено на 2 сентября 2025 года.
В суде отметили, что в случае удовлетворения иска администрация Петропавловска-Камчатского будет обязана устранить нарушения в течение трех месяцев.
