В России урегулируют количество химических веществ в детских наборах

В России урегулируют количество химических веществ в детских наборах - 26.08.2025, ПРАЙМ

В России урегулируют количество химических веществ в детских наборах

Максимальное количество химических веществ и смесей в детских наборах для опытов с сентября в России урегулирует отдельный ГОСТ (государственный стандарт), с... | 26.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-26T03:08+0300

2025-08-26T03:08+0300

2025-08-26T03:08+0300

общество

экономика

промышленность

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Максимальное количество химических веществ и смесей в детских наборах для опытов с сентября в России урегулирует отдельный ГОСТ (государственный стандарт), с его содержанием ознакомилось РИА Новости. В документе отмечается, что качество используемых химических веществ должно соответствовать описаниям опытов. Особенно подчеркивается, что они не должны содержать примеси или вещества, ведущие к опасным и непредсказуемым реакциям. В набор для опытов могут быть включены красители, разрешенные для применения в пищевых продуктах или косметике. В набор также могут входить образцы скальных пород, камней, минералов, на которых выполняются опыты с целью определения их состава. Согласно тексту документа, дата введения его в действие - 1 сентября этого года. При этом ГОСТы не всегда носят обязательный характер, но они могут стать такими, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте. Большинство действующих ГОСТов носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей.

