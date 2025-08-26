https://1prime.ru/20250826/rossija-861238738.html
В России урегулируют количество химических веществ в детских наборах
В России урегулируют количество химических веществ в детских наборах - 26.08.2025, ПРАЙМ
В России урегулируют количество химических веществ в детских наборах
Максимальное количество химических веществ и смесей в детских наборах для опытов с сентября в России урегулирует отдельный ГОСТ (государственный стандарт), с... | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T03:08+0300
2025-08-26T03:08+0300
2025-08-26T03:08+0300
общество
экономика
промышленность
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861238738.jpg?1756166932
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Максимальное количество химических веществ и смесей в детских наборах для опытов с сентября в России урегулирует отдельный ГОСТ (государственный стандарт), с его содержанием ознакомилось РИА Новости.
В документе отмечается, что качество используемых химических веществ должно соответствовать описаниям опытов. Особенно подчеркивается, что они не должны содержать примеси или вещества, ведущие к опасным и непредсказуемым реакциям.
В набор для опытов могут быть включены красители, разрешенные для применения в пищевых продуктах или косметике. В набор также могут входить образцы скальных пород, камней, минералов, на которых выполняются опыты с целью определения их состава.
Согласно тексту документа, дата введения его в действие - 1 сентября этого года.
При этом ГОСТы не всегда носят обязательный характер, но они могут стать такими, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте. Большинство действующих ГОСТов носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , промышленность
Общество , Экономика, Промышленность
В России урегулируют количество химических веществ в детских наборах
Максимальное количество химических веществ в детских наборах для опытов урегулирует ГОСТ
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Максимальное количество химических веществ и смесей в детских наборах для опытов с сентября в России урегулирует отдельный ГОСТ (государственный стандарт), с его содержанием ознакомилось РИА Новости.
В документе отмечается, что качество используемых химических веществ должно соответствовать описаниям опытов. Особенно подчеркивается, что они не должны содержать примеси или вещества, ведущие к опасным и непредсказуемым реакциям.
В набор для опытов могут быть включены красители, разрешенные для применения в пищевых продуктах или косметике. В набор также могут входить образцы скальных пород, камней, минералов, на которых выполняются опыты с целью определения их состава.
Согласно тексту документа, дата введения его в действие - 1 сентября этого года.
При этом ГОСТы не всегда носят обязательный характер, но они могут стать такими, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте. Большинство действующих ГОСТов носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей.