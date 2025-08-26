Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России урегулируют количество химических веществ в детских наборах - 26.08.2025
В России урегулируют количество химических веществ в детских наборах
В России урегулируют количество химических веществ в детских наборах
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Максимальное количество химических веществ и смесей в детских наборах для опытов с сентября в России урегулирует отдельный ГОСТ (государственный стандарт), с его содержанием ознакомилось РИА Новости. В документе отмечается, что качество используемых химических веществ должно соответствовать описаниям опытов. Особенно подчеркивается, что они не должны содержать примеси или вещества, ведущие к опасным и непредсказуемым реакциям. В набор для опытов могут быть включены красители, разрешенные для применения в пищевых продуктах или косметике. В набор также могут входить образцы скальных пород, камней, минералов, на которых выполняются опыты с целью определения их состава. Согласно тексту документа, дата введения его в действие - 1 сентября этого года. При этом ГОСТы не всегда носят обязательный характер, но они могут стать такими, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте. Большинство действующих ГОСТов носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей.
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Максимальное количество химических веществ и смесей в детских наборах для опытов с сентября в России урегулирует отдельный ГОСТ (государственный стандарт), с его содержанием ознакомилось РИА Новости.
В документе отмечается, что качество используемых химических веществ должно соответствовать описаниям опытов. Особенно подчеркивается, что они не должны содержать примеси или вещества, ведущие к опасным и непредсказуемым реакциям.
В набор для опытов могут быть включены красители, разрешенные для применения в пищевых продуктах или косметике. В набор также могут входить образцы скальных пород, камней, минералов, на которых выполняются опыты с целью определения их состава.
Согласно тексту документа, дата введения его в действие - 1 сентября этого года.
При этом ГОСТы не всегда носят обязательный характер, но они могут стать такими, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте. Большинство действующих ГОСТов носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей.
 
