https://1prime.ru/20250826/rossija-861239892.html

Круизная навигация в России длится с апреля до середины ноября

Круизная навигация в России длится с апреля до середины ноября - 26.08.2025, ПРАЙМ

Круизная навигация в России длится с апреля до середины ноября

Летняя навигация в России обычно длится с апреля до середины ноября, осенью россияне отправляются чаще всего в однодневные или особые тематические речные... | 26.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-26T04:45+0300

2025-08-26T04:45+0300

2025-08-26T04:45+0300

бизнес

туризм

россия

санкт-петербург

москва

рф

водоходъ

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861239892.jpg?1756172720

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Летняя навигация в России обычно длится с апреля до середины ноября, осенью россияне отправляются чаще всего в однодневные или особые тематические речные круизы, сообщили РИА Новости в крупных круизных компаниях РФ. Как сообщил заместитель генерального директора по развитию компании "ВодоходЪ" Илья Суховольский, в этом году с 1 сентября по 23 ноября перевозчик предлагает более 500 круизов разной продолжительности. "Осенью, с началом учебного года, на теплоходах становится ощутимо спокойнее, так как на борту уже меньше пассажиров с детьми. К тому же, в последние годы наблюдается тенденция продления круизной навигации, чему способствует изменение климата и более поздний ледостав, так что вариантов круизных маршрутов осенью достаточно много", - объяснил он. По данным "Водохода", наибольшим спросом в осенние месяцы пользуются круизы средней продолжительности 5-6 дней и мини-круизы на 3-4 дня, но глубина продаж на осенние круизы значительно меньше, чем в популярные летние месяцы. "Например, круизы на Валаам из Санкт-Петербурга начинают активно заполняться за 10 дней до начала рейса. Короткие круизы выходного дня грузятся активнее, чем мини-круизы в будни, что говорит о том, что период отпусков закончился", - пояснил Суховольский. Генеральный директор ПАО "Московское речное пароходство" Александр Искрин рассказал, что навигация теплоходов компании "Мостурфлот" в 2025 года продлится до 16 ноября, и завершит её теплоход "Леонид Красин". "Также дольше всех будут ходить теплоходы: А.С. Пушкин - до 17 октября, "Княжна Анастасия" - 19 октября, "Княжна Виктория" - 26 октября и теплоход "Александр Грин" - до 4 ноября", - отметил топ-менеджер. По данным "Мостурфлота", осенью 2025 года на теплоходах компании запланировано 79 круизов продолжительностью от одного до 21 дня. Самым длинным круизом станет маршрут "Москва – Астрахань" и обратно на теплоходе "И. А. Крылов". "В основном все круизы начинаются из Москвы с Северного речного вокзала. Это как небольшие круизы, от трёх до семи дней по Волге, так и круизы до двух недель, где теплоходы идут в Санкт-Петербург, Петрозаводск, Валаам, Кижи, Нижний Новгород, Чебоксары и так далее. Продолжительные круизы можно приобретать и целиком, и понравившуюся половинку, например, дойти из Москвы в Санкт-Петербург или из Санкт-Петербурга отправиться в Карелию и так далее", - отметили в компании. Там добавили, что один из уникальных туристических продуктов Мостурфлота – это однодневные круизы, которые пользуются большой популярностью. Теплоход "Сергей Есенин" совершит два однодневных круиза по Москве. Также в расписании осенние круизы выходного дня: в Углич, Мышкин и Тверь. Суховольский рассказал, что у туристов наибольшей популярностью пользуются осенние круизы по Золотому кольцу. Также осенью особенно актуальны становятся тематические круизы. "Так, например, с 10 по 16 сентября на теплоходе "Георгий Жуков" состоится "Круиз-лекторий", где в качестве приглашенного эксперта выступит врач–эндокринолог… Этой осенью "ВодоходЪ" также подготовил серию круизов с "погружением" в советское прошлое – тематические круизы "Пионерский лагерь для взрослых", - заключил он.

санкт-петербург

москва

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, россия, санкт-петербург, москва, рф, водоходъ