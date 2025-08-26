https://1prime.ru/20250826/rossija-861240635.html
Россия продолжает сотрудничество с Сербией, заявил посол
2025-08-26T05:33+0300
БЕЛГРАД, 26 авг - ПРАЙМ. Россия продолжает сотрудничество с Сербией по всем линиям, несмотря на политический кризис в стране и внешнее давление, заявил РИА Новости посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.
"Сотрудничество, которое мы продолжаем в любых условиях. И в этих (условиях), разумеется, мы продолжаем по всем линиям", - заявил Боцан-Харченко РИА Новости.
Он отметил, что Запад давит на Сербию, чтобы она согласилась поддержать антироссийские санкции, однако это не отвечает ни интересам самой Сербии, ни настроениям в сербском народе.
"Этот отказ от санкций, конечно, обусловлен задачами развития сербской экономики, поскольку санкции в отношении России - это (были бы) тяжелейшие условия для их экономического продвижения. Тяжелейшие. Если не сказать, что это просто пропасть была бы тогда для экономики. Крупные проекты (с Россией), энергетика", - отметил посол.
Он добавил, что сотрудничество Сербии с Россией развивается в самых важных для жизни областях.
