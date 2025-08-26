https://1prime.ru/20250826/rossija-861241943.html

В России снизились продажи карт таро и рун для гадания

В России снизились продажи карт таро и рун для гадания - 26.08.2025, ПРАЙМ

В России снизились продажи карт таро и рун для гадания

Продажи карт таро на маркетплейсах в России в июне-августе 2025 года снизились на 46% в по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то же время спрос... | 26.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-26T07:46+0300

2025-08-26T07:46+0300

2025-08-26T07:46+0300

бизнес

россия

финансы

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861241943.jpg?1756183606

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Продажи карт таро на маркетплейсах в России в июне-августе 2025 года снизились на 46% в по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то же время спрос на руны для гадания уменьшился на 43%, подсчитали для РИА Новости в сервисе по аналитике продаж на маркетплейсах Moneyplace. "Продажи эзотерических товаров на маркетплейсах этим летом сократились на 50% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Особенно упал интерес к книгам об эзотерике (их заказывают почти вдвое реже), картам таро (покупки снизились на 46%), рунам для гадания (-43%) и оберегам (-40%)", - говорится в исследовании. Также отмечается, что на 31% уменьшились продажи гримуаров (книги, в которых описываются различные заклинания и инструкции по обрядам и ритуалам). Кроме того, россияне стали меньше покупать кристаллы и свечи необычной формы, которые используются в эзотерике, спрос на них снизился на 27%. "С 15 июня по 15 августа текущего года на двух крупнейших маркетплейсах было продано 168 тысяч товаров, связанных с эзотерикой, - это наполовину меньше, чем в том же периоде годом ранее. Выручка продавцов таких товаров сократилась на 40,12%: со 172,8 миллиона рублей в июне-августе 2024 года до 103,5 миллиона рублей в эти же месяцы 2025 года", - рассказала аналитик Moneyplace Анастасия Романова, слова которой приводятся в сообщении. По данным сервиса, средний чек за эзотерические товары на маркетплейсах летом 2025 года составил 574 рубля - на 11,24% выше по сравнению с июнем-августом прошлого года. Тогда подобные предметы чаще всего приобретались за 516 рублей.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, финансы