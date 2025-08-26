Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
26.08.2025
Банки в России в июле нарастили розничное кредитование на 0,5 процента
Банки в России в июле нарастили розничное кредитование на 0,5 процента
2025-08-26T17:37+0300
2025-08-26T17:37+0300
банки
финансы
россия
рф
банк россия
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Банки в России в июле по сравнению с июнем нарастили розничное кредитование на 0,5% , корпоративное на 1,1%, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора РФ в июле". Согласно данным регулятора, портфель розничных кредитов российских банков в июле вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 36,8 миллиарда рублей. Портфель корпоративных кредитов в российских банках в июле вырос на 1,1% - почти до 88 миллиардов рублей.
рф
банки, финансы, россия, рф, банк россия
Банки, Финансы, РОССИЯ, РФ, банк Россия
17:37 26.08.2025
 
Банки в России в июле нарастили розничное кредитование на 0,5 процента

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Банки в России в июле по сравнению с июнем нарастили розничное кредитование на 0,5% , корпоративное на 1,1%, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора РФ в июле".
Согласно данным регулятора, портфель розничных кредитов российских банков в июле вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 36,8 миллиарда рублей.
Портфель корпоративных кредитов в российских банках в июле вырос на 1,1% - почти до 88 миллиардов рублей.
Банки Финансы РОССИЯ РФ банк Россия
 
 
