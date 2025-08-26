https://1prime.ru/20250826/rossiya-861279036.html
Банки в России в июле нарастили розничное кредитование на 0,5 процента
2025-08-26T17:37+0300
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Банки в России в июле по сравнению с июнем нарастили розничное кредитование на 0,5% , корпоративное на 1,1%, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора РФ в июле". Согласно данным регулятора, портфель розничных кредитов российских банков в июле вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 36,8 миллиарда рублей. Портфель корпоративных кредитов в российских банках в июле вырос на 1,1% - почти до 88 миллиардов рублей.
