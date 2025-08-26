https://1prime.ru/20250826/rossiya-861280093.html

Беспрозванных рассказал о реконструкции очистных сооружений в Калининграде

Беспрозванных рассказал о реконструкции очистных сооружений в Калининграде - 26.08.2025

Беспрозванных рассказал о реконструкции очистных сооружений в Калининграде

Правительство РФ выделит казначейский инфраструктурный кредит на 4,2 миллиарда рублей на реконструкцию очистных сооружений в Калининграде, сообщил губернатор... | 26.08.2025

2025-08-26T18:02+0300

2025-08-26T18:02+0300

2025-08-26T18:02+0300

финансы

бизнес

рф

калининград

москва

марат хуснуллин

https://cdnn.1prime.ru/img/83242/43/832424313_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f688202a7bc6878d74db0c284d74fb13.jpg

КАЛИНИНГРАД, 26 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ выделит казначейский инфраструктурный кредит на 4,2 миллиарда рублей на реконструкцию очистных сооружений в Калининграде, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. Во вторник Беспрозванных в Москве встретился с заместители правительства РФ Маратом Хуснуллиным, где они обсудили ключевые вопросы социально-экономического развития региона. "На реконструкцию очистных сооружений в Калининграде одобрили казначейский инфраструктурный кредит на 4,2 миллиардов рублей", - написал Беспрозванных в своем Telegram-канале. Глава региона отметил, что к нормативному состоянию приведено 92,8% дорог в городских агломерациях, 58,4% региональных дорог и 87,6% федеральных. В области начнут реализовывать третью и шестую очереди Приморского кольца с подъездами к городам Светлому и Балтийску. Проект на 47,1 километра готов. "Это важная часть быстрого и комфортного транспортного сообщения с Калининградом", - отметил губернатор. "Сейчас при поддержке федерального центра идёт строительство седьмой и восьмой очередей Приморского кольца с подъездами к Янтарному и Донскому, в планах завершить к сентябрю 2028 года. В процессе два этапа Северного обхода: от транспортной развязки на Советском проспекте до проспекта Победы, в планах построить до 2027 года, и транспортная развязка на проспекте Победы, до конца декабря 2026 года", - добавил Беспрозванных.

рф

калининград

москва

2025

Новости

финансы, бизнес, рф, калининград, москва, марат хуснуллин