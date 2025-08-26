https://1prime.ru/20250826/rossiya-861280093.html
Беспрозванных рассказал о реконструкции очистных сооружений в Калининграде
КАЛИНИНГРАД, 26 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ выделит казначейский инфраструктурный кредит на 4,2 миллиарда рублей на реконструкцию очистных сооружений в Калининграде, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. Во вторник Беспрозванных в Москве встретился с заместители правительства РФ Маратом Хуснуллиным, где они обсудили ключевые вопросы социально-экономического развития региона. "На реконструкцию очистных сооружений в Калининграде одобрили казначейский инфраструктурный кредит на 4,2 миллиардов рублей", - написал Беспрозванных в своем Telegram-канале. Глава региона отметил, что к нормативному состоянию приведено 92,8% дорог в городских агломерациях, 58,4% региональных дорог и 87,6% федеральных. В области начнут реализовывать третью и шестую очереди Приморского кольца с подъездами к городам Светлому и Балтийску. Проект на 47,1 километра готов. "Это важная часть быстрого и комфортного транспортного сообщения с Калининградом", - отметил губернатор. "Сейчас при поддержке федерального центра идёт строительство седьмой и восьмой очередей Приморского кольца с подъездами к Янтарному и Донскому, в планах завершить к сентябрю 2028 года. В процессе два этапа Северного обхода: от транспортной развязки на Советском проспекте до проспекта Победы, в планах построить до 2027 года, и транспортная развязка на проспекте Победы, до конца декабря 2026 года", - добавил Беспрозванных.
