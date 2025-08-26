Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Беспрозванных рассказал о реконструкции очистных сооружений в Калининграде - 26.08.2025
Беспрозванных рассказал о реконструкции очистных сооружений в Калининграде
Беспрозванных рассказал о реконструкции очистных сооружений в Калининграде - 26.08.2025, ПРАЙМ
Беспрозванных рассказал о реконструкции очистных сооружений в Калининграде
Правительство РФ выделит казначейский инфраструктурный кредит на 4,2 миллиарда рублей на реконструкцию очистных сооружений в Калининграде, сообщил губернатор... | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T18:02+0300
2025-08-26T18:02+0300
КАЛИНИНГРАД, 26 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ выделит казначейский инфраструктурный кредит на 4,2 миллиарда рублей на реконструкцию очистных сооружений в Калининграде, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. Во вторник Беспрозванных в Москве встретился с заместители правительства РФ Маратом Хуснуллиным, где они обсудили ключевые вопросы социально-экономического развития региона. "На реконструкцию очистных сооружений в Калининграде одобрили казначейский инфраструктурный кредит на 4,2 миллиардов рублей", - написал Беспрозванных в своем Telegram-канале. Глава региона отметил, что к нормативному состоянию приведено 92,8% дорог в городских агломерациях, 58,4% региональных дорог и 87,6% федеральных. В области начнут реализовывать третью и шестую очереди Приморского кольца с подъездами к городам Светлому и Балтийску. Проект на 47,1 километра готов. "Это важная часть быстрого и комфортного транспортного сообщения с Калининградом", - отметил губернатор. "Сейчас при поддержке федерального центра идёт строительство седьмой и восьмой очередей Приморского кольца с подъездами к Янтарному и Донскому, в планах завершить к сентябрю 2028 года. В процессе два этапа Северного обхода: от транспортной развязки на Советском проспекте до проспекта Победы, в планах построить до 2027 года, и транспортная развязка на проспекте Победы, до конца декабря 2026 года", - добавил Беспрозванных.
18:02 26.08.2025
 
Беспрозванных рассказал о реконструкции очистных сооружений в Калининграде

На реконструкцию очистных сооружений в Калининграде выделят кредит в 4,2 млрд рублей

КАЛИНИНГРАД, 26 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ выделит казначейский инфраструктурный кредит на 4,2 миллиарда рублей на реконструкцию очистных сооружений в Калининграде, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.
Во вторник Беспрозванных в Москве встретился с заместители правительства РФ Маратом Хуснуллиным, где они обсудили ключевые вопросы социально-экономического развития региона.
"На реконструкцию очистных сооружений в Калининграде одобрили казначейский инфраструктурный кредит на 4,2 миллиардов рублей", - написал Беспрозванных в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что к нормативному состоянию приведено 92,8% дорог в городских агломерациях, 58,4% региональных дорог и 87,6% федеральных. В области начнут реализовывать третью и шестую очереди Приморского кольца с подъездами к городам Светлому и Балтийску. Проект на 47,1 километра готов.
"Это важная часть быстрого и комфортного транспортного сообщения с Калининградом", - отметил губернатор.
"Сейчас при поддержке федерального центра идёт строительство седьмой и восьмой очередей Приморского кольца с подъездами к Янтарному и Донскому, в планах завершить к сентябрю 2028 года. В процессе два этапа Северного обхода: от транспортной развязки на Советском проспекте до проспекта Победы, в планах построить до 2027 года, и транспортная развязка на проспекте Победы, до конца декабря 2026 года", - добавил Беспрозванных.
Калининградской области выделят 480 млн рублей на льготные авиабилеты
